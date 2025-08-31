guía para ciudadanos

¿Cómo actuar ante un hecho delictivo en la Provincia de Mendoza?

Le ofrecemos una guía y datos a tener en cuenta a la hora de ser víctima de un delito en la Provincia de Mendoza.

La Provincia de Mendoza cuenta con distintas opciones para denunciar cualquier delito penal.

 Por Pablo Segura

Ser víctima de un delito puede generar confusión y temor, pero en la Provincia de Mendoza existen protocolos claros para proteger a los ciudadanos y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Esta guía de actuación busca orientar a los mendocinos sobre los pasos a seguir ante cualquier incidente delictivo, destacando la importancia de la denuncia y la intervención de la Policía de Mendoza y el Ministerio Público Fiscal.

Mantener la calma y preservar el lugar donde ocurrió el delito

Ante un hecho delictivo, es fundamental mantener la calma y, en la medida de lo posible, no tocar ni mover objetos que puedan ser utilizados como prueba, sobre todo para las posteriores pericias de Policía Científica.

La preservación del lugar ayuda a la Policía de Mendoza y al Ministerio Público Fiscal a realizar una investigación más eficaz y rápida.

Se debe contactar inmediatamente a la Policía de Mendoza llamando al 911. Brindar información precisa sobre el lugar, la hora y la naturaleza del delito permite que la fuerza actúe con rapidez. Cada uno de los detalles aportados pueden servir para la investigación.

Realizar la denuncia formal, en forma remota o presencial

Toda víctima de un delito debe presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, ya sea de manera presencial o, en algunos casos, mediante plataformas virtuales habilitadas. La denuncia es un paso clave que activa la investigación judicial y protege los derechos del ciudadano.

El Poder Judicial de Mendoza cuenta con distintas opciones para radicar la denuncia, tanto en forma presencial como online.

"Hoy la ciudadanía tiene a disposición cuatro canales oficiales para denunciar cualquier tipo de delito penal. Primero, los centros de denuncias web en distintos puntos de la provincia, oficinas fiscales, a través de la web oficial del Ministerio Público Fiscal o por Whatsapp", explicó Andrea Chaves, Coordinadora del Ministerio Público Fiscal.

En ese sentido, agregó que el chat de Whatsapp es el 2615790203 y atiende las 24 horas de los los 365 días del año.

"Actualmente funcionan 40 centros de denuncias webs en la provincia de Mendoza y desde la Procuración General se trabaja para la expansión de esta red, con el objetivo de seguir acercando el acceso a la justicia a toda la población", agregó la funcionaria.

Presentación denuncia web, Alejandro Gulle, procurador suprema corte justicia
Funcionarios judiciales de la Provincia de Mendoza durante la inauguración de uno de los centros de denuncias.

Siempre que sea posible, se recomienda documentar el hecho: fotografías, videos, mensajes o testimonios de testigos. Esta información fortalece la denuncia y facilita el trabajo de la Policía de Mendoza y el Ministerio Público Fiscal.

Asesoramiento y seguimiento en la Provincia de Mendoza

Luego de la denuncia, los ciudadanos pueden acceder a asesoramiento legal y realizar el seguimiento del caso mediante los canales oficiales. Mantener comunicación con las autoridades garantiza que la investigación avance de manera adecuada.

Actuar con precisión y calma ante un hecho delictivo permite proteger a la víctima y apoyar el trabajo de la Policía de Mendoza y del Ministerio Público Fiscal, fortaleciendo la seguridad en la Provincia de Mendoza.

