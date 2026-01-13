13 de enero de 2026
El Banco Mundial anticipa un crecimiento moderado para la Argentina en 2026

El Banco Mundial estima un crecimiento del 4% y ubica a la Argentina en el podio regional, solo detrás de Panamá y República Dominicana.

El crecimiento de Argentina se mantendrá estable.

La previsión surge del informe Perspectivas Económicas Mundiales de enero, en el cual la entidad precisó que “se proyecta que el crecimiento de Argentina se modere al 4% en 2026” y que se mantenga en el 4% en 2027.

Al explicar la morigeración en el crecimiento, el Banco Mundial expresó que “la incertidumbre en la política interna a finales del año pasado provocó episodios de presión cambiaria, lo que provocó aumentos en las tasas de interés del mercado que se espera que lastimen la demanda interna y el crecimiento este año”.

En este contexto, remarcó que “el apoyo de Estados Unidos, incluyendo la provisión de líneas de swap, ayudó a estabilizar las condiciones financieras” y agregó que “la transición a una banda cambiaria en abril de 2025 aumentará la flexibilidad cambiaria, fortaleciendo su papel como amortiguador de shocks”.

A pesar del menor avance previsto para el actual calendario, el reporte plantea que la Argentina forma parte del podio de los países de la región que más crecerán en 2026, solo por detrás de Panamá (4,1%) y República Dominicana (4,5%).

Banco Mundial

El Banco Mundial estima que el crecimiento global se mantendrá estable es los próximos años

A nivel general, el Banco Mundial remarcó que la economía global “está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre en torno a las políticas”.

En este sentido, prevé que el crecimiento mundial se mantendrá estable en los próximos dos años, con una ligera caída al 2,6% en2026 para luego aumentar al 2,7% en2027, “en lo que constituye una revisión al alza con respecto a la previsión de junio”.

Sobre este panorama, Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente senior de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial, sostuvo que “cada año que pasa, la economía mundial muestra menos capacidad de generar crecimiento y aparentemente más resiliencia frente a la incertidumbre de las políticas”.

Sin embargo, advirtió que “el dinamismo económico y la resiliencia no pueden ir mucho tiempo por caminos separados sin causar daño a los mercados de crédito y las finanzas públicas” y planteó que “en los próximos años, la economía mundial crecerá a un ritmo más lento que en la conflictiva década de1990, mientras mantiene niveles sin precedentes de deuda pública y privada”.

En este marco, indicó que “para evitar el estancamiento y el desempleo, los Gobiernos de las economías emergentes y avanzadas deben liberalizar enérgicamente la inversión privada y el comercio, frenar el consumo público e invertir en nuevas tecnologías y educación”.

