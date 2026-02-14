14 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Producción local

Ganadería: relanzan el Plan de Destete Precoz y crean el Documento Único de Transporte

Para mejorar la eficiencia productiva y sanitaria del sector ganadero provincial, el Ministerio de Producción anunció beneficios que alcanzarán a más de 200 productores.

Ganadería: relanzan el Plan de Destete Precoz y crean el Documento Único de Transporte

Ganadería: relanzan el Plan de Destete Precoz y crean el Documento Único de Transporte

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Departamentales

La provincia relanzó el Plan de Destete Precoz y puso en marcha el Documento Único de Transporte (DUT), dos herramientas destinadas a fortalecer la producción y la sanidad del sector ganadero. Las medidas apuntan a mejorar los índices reproductivos, simplificar trámites y reducir costos para los productores.

Embed

Beneficios para el sector ganadero: qué es el DUT

En conferencia de prensa, en la Cámara de Comercio de San Rafael, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó que 231 productores serán beneficiados con una inversión provincial cercana a los 940 millones de pesos. “Es una política de Estado para el crecimiento del sector ganadero, que tiene un presente importante y un futuro aún mejor”, afirmó.

Lee además
Crisis en el sector vitivinícola: más stock, menos consumo y exportaciones en retroceso video
Preocupación

Crisis en el sector vitivinícola: más stock, menos consumo y exportaciones en retroceso
Atletismo de montaña en Las Leñas (Foto gentileza).
en plena cordillera

Malargüe recibe el Chiva's Trail, una de las competencias de trail running más exigentes de Mendoza

Además, señaló que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos abre una oportunidad significativa para la actividad, con un cupo de 100.000 toneladas que podría favorecer la recuperación del stock y consolidar un crecimiento sostenido.

Por su parte, el director de Ganadería, Roberto Ríos, confirmó que el DUT ya comenzó a implementarse y que su objetivo central es simplificar la operatoria diaria del productor. Recordó que la provincia eliminó tasas vinculadas a las guías internas y a la renovación de marcas, lo que representa un alivio económico frente a otras jurisdicciones donde los costos pueden superar los 300.000 pesos por trámite.

Ríos detalló que actualmente el 77% de las guías se tramitan dentro de la provincia, lo que refleja un movimiento ganadero activo a nivel interno. “Queremos facilitarle la vida al productor y fomentar que la actividad siga creciendo ”, concluyó.

Mirá la entrevista completa:

Embed - GANADERÍA: PLAN DE DESTETE PRECOZ Y NUEVO D.U.T.

Temas
Seguí leyendo

Joven alcoholizado volcó en plena zona urbana de Malargüe

Un pueblo del vino en San Carlos: más de 25 bodegas para disfrutar el fin de semana largo

Menos impuestos, más obras: las construcciones privadas crecieron cerca del 400% en Guaymallén

Maipú recuperó más de $100 millones para vecinos y refuerza la defensa de los consumidores

Tupungato se prepara para la 2ª edición de la Épica Race con premios y últimos cupos disponibles

Tras un vuelco en Malargüe un bebé fue trasladado de urgencia a San Rafael

San Rafael tendrá una nueva obra para mitigar crecidas aluvionales

Largas filas en San Rafael: celebró sus 10.000 seguidores con 600 hamburguesas gratis

LO QUE SE LEE AHORA
Crisis en el sector vitivinícola: más stock, menos consumo y exportaciones en retroceso video
Preocupación

Crisis en el sector vitivinícola: más stock, menos consumo y exportaciones en retroceso

Las Más Leídas

La pareja que cometió el robo fue escrachada en las redes sociales. 
mecheros

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza

Violento robo en una casa de Las Heras. 
no hay detenidos

Brutal robo a una pareja con tintes mafiosos en Las Heras

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza
Fechas especiales

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza

Circulaba en una moto sin patente y cayó con droga en Godoy Cruz
Operativo policial

Circulaba en una moto sin patente y cayó con droga en Godoy Cruz

Incendio destruyó por completo una vivienda familiar en Luján de Cuyo (Imagen ilustrativa)
Con riesgo de derrumbe

Incendio destruyó por completo una vivienda familiar en Luján de Cuyo