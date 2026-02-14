Ganadería: relanzan el Plan de Destete Precoz y crean el Documento Único de Transporte Foto: Gobierno de Mendoza

La provincia relanzó el Plan de Destete Precoz y puso en marcha el Documento Único de Transporte (DUT), dos herramientas destinadas a fortalecer la producción y la sanidad del sector ganadero. Las medidas apuntan a mejorar los índices reproductivos, simplificar trámites y reducir costos para los productores.

En conferencia de prensa, en la Cámara de Comercio de San Rafael, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó que 231 productores serán beneficiados con una inversión provincial cercana a los 940 millones de pesos. "Es una política de Estado para el crecimiento del sector ganadero, que tiene un presente importante y un futuro aún mejor", afirmó.

Además, señaló que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos abre una oportunidad significativa para la actividad, con un cupo de 100.000 toneladas que podría favorecer la recuperación del stock y consolidar un crecimiento sostenido.

Por su parte, el director de Ganadería, Roberto Ríos, confirmó que el DUT ya comenzó a implementarse y que su objetivo central es simplificar la operatoria diaria del productor. Recordó que la provincia eliminó tasas vinculadas a las guías internas y a la renovación de marcas, lo que representa un alivio económico frente a otras jurisdicciones donde los costos pueden superar los 300.000 pesos por trámite.

