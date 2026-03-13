13 de marzo de 2026
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Mendoza

¿Qué pinta este finde en Mendoza? Tres lugares, tres sabores y tres eventos imperdibles

Sitio Andino te propone tres lugares, tres sabores y tres eventos imperdibles para vivir en Mendoza a full.

Sitio Andino te recomienda planes imperdibles para el fin de semana

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Foto hecha con IA | Sitio Andino
 Por Juan Pablo Strappazzon

Cuando llega el fin de semana, muchos mendocinos se hacen la misma pregunta: ¿Qué pinta este finde?. Para que no te quedes sin plan a último momento, en Sitio Andino armamos una selección con nueve propuestas imperdibles para disfrutar Mendoza: tres lugares para recorrer, tres opciones gastronómicas y tres eventos que animan la agenda cultural de la provincia.

Cada semana vas a encontrar acá los mejores planes para organizar tu finde, ya sea con amigos, en pareja o en familia. Desde bares y cervecerías hasta paseos al aire libre, espectáculos, festivales y experiencias que valen la pena descubrir.

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Porque Mendoza siempre tiene algo para hacer… y acá te contamos qué pinta este finde.

amigos, bar

Dónde celebrar el Día de San Patricio en Mendoza

El próximo 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, una festividad de origen irlandés que con el paso del tiempo se popularizó en distintos países del mundo. La tradición invita a vestirse de verde, disfrutar de música y, por supuesto, brindar con cerveza.

En Mendoza, esta celebración también se vive con entusiasmo. Aunque la fecha central es en unos días, desde este fin de semana ya comienzan los festejos en distintos bares y cervecerías de la provincia. Por eso, a continuación te recomendamos tres lugares ideales para celebrar el Día de San Patricio y disfrutar de una buena cerveza con amigos:

  1. Believe Irish Pub: es uno de los pubs de estilo irlandés más emblemáticos de la ciudad de Mendoza y un clásico de la vida nocturna del centro. Está ubicado en Avenida Colón 241, en pleno microcentro y muy cerca de las zonas más concurridas.
  2. Birra House: es uno de los bares y cervecerías más populares de la vida nocturna mendocina. Se encuentra sobre la reconocida calle Arístides Villanueva, una de las zonas de la ciudad con mayor cantidad de bares, restaurantes y propuestas gastronómicas.
  3. 23 Ríos Craftbeer: es una de las cervecerías artesanales más reconocidas del departamento de Luján de Cuyo, en Mendoza. Ubicada en Acceso Sur - Lateral Este 5269, el lugar ofrece una variada propuesta de cervezas y una carta gastronómica pensada especialmente para acompañar cada pinta.

Agenda cultural: los eventos que marcan el fin de semana en Mendoza

La provincia de Mendoza se destaca no solo por sus increíbles paisajes y propuestas turísticas, sino también por su variada agenda cultural, que cada fin de semana sorprende tanto a locales como a turistas. A continuación, te presentamos tres propuestas imperdibles para disfrutar durante estos días:

  1. Vendimia Para Todxs: el próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 22, el Arena Maipú Stadium será escenario de uno de los eventos más destacados de la provincia. En el marco de sus 30 años de trayectoria, el espectáculo promete una gran puesta en escena.
  2. Joan Manuel Serrat en Mendoza: el sábado, a partir de las 19, el Auditorio Ángel Bustelo será escenario de una entrevista abierta con el reconocido cantautor español Joan Manuel Serrat. Durante el encuentro, el artista compartirá anécdotas, reflexiones sobre su extensa trayectoria y detalles de su carrera musical.
  3. Show de Abel Pintos: en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el domingo 15 de marzo se realizará un festival musical en el Teatro Frank Romero Day, donde se presentarán destacados artistas como Abel Pintos, Ángela Leiva, Campedrinos y Maggie Cullen.

Turismo al aire libre: tres lugares de Mendoza que sorprenden a todos

Cuando las personas buscan desconectar de la rutina, suelen optar por propuestas y espacios al aire libre que les permitan relajarse y disfrutar del entorno. Por eso, Sitio Andino te recomienda tres lugares ideales para visitar:

  1. Plaza Independencia: es uno de los espacios públicos más emblemáticos de la Ciudad de Mendoza y se encuentra ubicada en pleno microcentro, rodeada por las calles Chile, Patricias Mendocinas, Sarmiento y Rivadavia. Este amplio paseo urbano cuenta con fuentes de agua, espacios verdes, esculturas y ferias de artesanos.
  2. El Parque General San Martín es uno de los espacios verdes más emblemáticos de Mendoza y se encuentra ubicado al oeste de la capital provincial. Este amplio pulmón verde cuenta con extensos jardines, arboledas, senderos para caminar o andar en bicicleta, el lago artificial, el Cerro de la Gloria y distintos espacios recreativos.
  3. El Parque de los Niños es uno de los espacios recreativos más visitados de San Rafael y se encuentra ubicado cerca del centro de la ciudad. Este parque cuenta con juegos infantiles, senderos para caminar y áreas para descansar, lo que lo convierte en un lugar ideal para que las familias.

¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, de distintos destinos de Argentina y también del resto del mundo? Encontrá paisajes únicos, lugares imperdibles y propuestas para viajar y explorar. Hacé clic acá y dejate sorprender con nuevas experiencias.

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