10 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Reforma policial

Debate en Mendoza por un nuevo protocolo para el uso de armas en la Policía

La iniciativa en Mendoza busca terminar con las “zonas grises” de la ley vigente y definir con mayor precisión qué se considera peligro inminente.

Policía de Mendoza, uso de arma de fuego.

Policía de Mendoza, uso de arma de fuego.

Por Sitio Andino Departamentales

En diálogo con Noticiero Andino el diputado Gustavo Cairo se refirió a la iniciativa que se debate en la Legislatura de Mendoza que actualiza los criterios de uso del arma de fuego por parte de la Policía, amplía los supuestos de actuación ante situaciones de peligro inminente y habilita la convocatoria de personal retirado altamente calificado para fortalecer tareas específicas dentro de la fuerza. El proyecto volvió a la Cámara de Diputados en segunda revisión.

Cairo comentó al respecto: "Es un protocolo de uso de armas por parte de la policía de Mendoza que la ley actual - 6722 - habla de manera muy gris de cuando debe usar el arma el policía y cuando no. Este protocolo es más preciso y le da más certeza al funcionario público a la hora de utilizarla y actuar en defensa de los ciudadanos, por ejemplo aclara, que es el peligro inminente - es cuando ha existido un ataque contra la vida de un efectivo policial o un ciudadano - y donde se puede utilizar el arma.

Lee además
El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza
Importante intervención de Preventores en la Ciudad de Mendoza. 
susto

Un bebé encerrado en un auto causó preocupación en Ciudad

Uso de arma de fuego por parte de la policía: debate en la Legislatura

Embed

General Alvear cuenta con tres pistolas Taser

El Gobierno de Mendoza autorizó y comenzó a implementar el uso de pistolas Taser por parte de las fuerzas policiales y preventores municipales para combatir el delito, siendo armas no letales para inmovilizar sospechosos. En diálogo con Noticiero Andino el comisario Fernando Ludueña confirmó que en que General Alvear hay tres armas de este tipo en el departamento, dos de ellas portadas por efectivos que trabajan en la calle.

Embed - PISTOLAS TASER: HAY TRES EN ALVEAR

Temas
Seguí leyendo

Exportaciones de vino a granel: el sector advierte desventajas logísticas y comerciales frente a Chile

Violento asalto en Ciudad: se resistió a un robo y le dispararon

Ulpiano Suárez también cruzó a Luis Caputo: "Lo invito a que venga a la Ciudad"

Entre Vaca Muerta y el petróleo convencional ¿Qué pasó en Mendoza con el Plan Andes?

Homicidio con legítima defensa: otros casos que conmocionaron a Mendoza

Expectativa en Mendoza: a las 20 definen si se reprograma el Acto Central de la Vendimia

Villarruel ya está en Mendoza: la agenda que tendrá en la Vendimia 2026

En qué escuelas se suspendieron las clases este viernes debido a la Vía Blanca

LO QUE SE LEE AHORA
Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal de la calle Tirasso y Profesor Mathus.
impacto ambiental y sanitario.

Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal en calle Tirasso: qué implica

Las Más Leídas

La jueza María Alejandra Martín rechazó el pedido de nulidad del requerimiento de citación a juicio
Polo Judicial Penal

Giro en la causa del conductor que atropelló a dos agentes en el Acceso Sur: qué decidió la Justicia

El peronismo busca liderar una opción competitiva en las elecciones 2027. ¿Quiénes están dispuestos a sumarse?
Elecciones 2027

La coalición antioficialista que se teje en Mendoza: qué dirigentes se anotan

Importante intervención de Preventores en la Ciudad de Mendoza. 
susto

Un bebé encerrado en un auto causó preocupación en Ciudad

Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

Dos sectores de la administración pública provincial llegaron a un acuerdo salarial en paritarias.
Negociación salarial

Tras acordar con el SUTE, el Gobierno cerró otros dos convenios en paritarias