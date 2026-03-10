Debate en Mendoza por un nuevo protocolo para el uso de armas en la Policía

Policía de Mendoza, uso de arma de fuego.

En diálogo con Noticiero Andino el diputado Gustavo Cairo se refirió a la iniciativa que se debate en la Legislatura de Mendoza que actualiza los criterios de uso del arma de fuego por parte de la Policía, amplía los supuestos de actuación ante situaciones de peligro inminente y habilita la convocatoria de personal retirado altamente calificado para fortalecer tareas específicas dentro de la fuerza. El proyecto volvió a la Cámara de Diputados en segunda revisión.

Cairo comentó al respecto: "Es un protocolo de uso de armas por parte de la policía de Mendoza que la ley actual - 6722 - habla de manera muy gris de cuando debe usar el arma el policía y cuando no. Este protocolo es más preciso y le da más certeza al funcionario público a la hora de utilizarla y actuar en defensa de los ciudadanos, por ejemplo aclara, que es el peligro inminente - es cuando ha existido un ataque contra la vida de un efectivo policial o un ciudadano - y donde se puede utilizar el arma.

