La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 12 de agosto. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, AUH
ANSES: quiénes cobran este martes 12 de agosto
ANSES: quiénes cobran este martes 12 de agosto de 2025
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizado en2, recibirán su pago correspondiente.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Las personas con documentos terminados en2 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.
Asignación por Embarazo
Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en1, podrán disponer del monto asignado.+
Asignaciones por Prenatal y Maternidad
La entidad especificó que todos los titulares que presenten documentos terminados en2 y 3, accederán a la retribución. La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Agosto - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de septiembre.
Pensiones No Contributivas
Los beneficiarios con DNI finalizado en4 y 5 ya tienen disponible el monto asignado.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el 8 de agosto hasta el 10 de septiembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de agosto
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para agosto 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Documentos terminados en 0: 8 de agosto
Documentos terminados en 1: 11 de agosto
Documentos terminados en 2: 12 de agosto
Documentos terminados en 3: 13 de agosto
Documentos terminados en 4 y 5: 14 de agosto
Documentos terminados en 6: 18 de agosto
Documentos terminados en 7: 19 de agosto
Documentos terminados en 8: 20 de agosto
Documentos terminados en 9: 21 de agosto
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto
Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto
Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto
Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto
Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en 0: 8 de agosto
Documentos terminados en 1: 11 de agosto
Documentos terminados en 2: 12 de agosto
Documentos terminados en 3: 13 de agosto
Documentos terminados en 4: 14 de agosto
Documentos terminados en 5: 18 de agosto
Documentos terminados en 6: 19 de agosto
Documentos terminados en 7: 20 de agosto
Documentos terminados en 8: 21 de agosto
Documentos terminados en 9: 22 de agosto
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 11 de agosto
Documentos terminados en 1: 12 de agosto
Documentos terminados en 2: 13 de agosto
Documentos terminados en 3: 14 de agosto
Documentos terminados en 4: 18 de agosto
Documentos terminados en 5: 19 de agosto
Documentos terminados en 6: 20 de agosto
Documentos terminados en 7: 21 de agosto
Documentos terminados en 8: 22 de agosto
Documentos terminados en 9: 25 de agosto
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en 0 y 1: 11 de agosto
Documentos terminados en 2 y 3: 12 de agosto
Documentos terminados en 4 y 5: 13 de agosto
Documentos terminados en 6 y 7: 14 de agosto
Documentos terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025
Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: 8 de agosto
Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto
Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto
Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto
Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: viernes 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto
Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto
Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto
Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto
Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Desempleo Plan 2
Julio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 31 de julio al 11 de este mismo mes.
Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.