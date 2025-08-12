ANSES: quiénes cobran este martes 12 de agosto de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 12 de agosto . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizado en 2 , recibirán su pago correspondiente.

ANSES: quiénes cobran este martes 12 de agosto

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, AUH

Las personas con documentos terminados en 2 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 1 , podrán disponer del monto asignado.+

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

La entidad especificó que todos los titulares que presenten documentos terminados en 2 y 3, accederán a la retribución. La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Agosto - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios con DNI finalizado en 4 y 5 ya tienen disponible el monto asignado.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de agosto hasta el 10 de septiembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 8 de agosto

Documentos terminados en 1: 11 de agosto

Documentos terminados en 2: 12 de agosto

Documentos terminados en 3: 13 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 14 de agosto

Documentos terminados en 6: 18 de agosto

Documentos terminados en 7: 19 de agosto

Documentos terminados en 8: 20 de agosto

Documentos terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 8 de agosto

Documentos terminados en 1: 11 de agosto

Documentos terminados en 2: 12 de agosto

Documentos terminados en 3: 13 de agosto

Documentos terminados en 4: 14 de agosto

Documentos terminados en 5: 18 de agosto

Documentos terminados en 6: 19 de agosto

Documentos terminados en 7: 20 de agosto

Documentos terminados en 8: 21 de agosto

Documentos terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 11 de agosto

Documentos terminados en 1: 12 de agosto

Documentos terminados en 2: 13 de agosto

Documentos terminados en 3: 14 de agosto

Documentos terminados en 4: 18 de agosto

Documentos terminados en 5: 19 de agosto

Documentos terminados en 6: 20 de agosto

Documentos terminados en 7: 21 de agosto

Documentos terminados en 8: 22 de agosto

Documentos terminados en 9: 25 de agosto

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 11 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: 12 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: 14 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el lunes 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025

: todos los documentos desde el lunes 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: viernes 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Desempleo Plan 2

Julio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 31 de julio al 11 de este mismo mes.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.