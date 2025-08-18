Elecciones 2025

"Nos quisieron imponer kirchneristas", la exreina de la Tonada bajó su candidatura en Tunuyán

Génesis Sandoval rechazó formar parte de la lista de concejales del frente Provincias Unidas y cuestionó al partido que la cobijó, el PRO. Un “famoso” productor ocupará su lugar.

Génesis Sandoval finalmente no será candidata en las elecciones 2025

 Por Facundo La Rosa

El cierre de listas en Mendoza dejó mucha tela para cortar e historias en cada departamento que todavía generan ruido. Una de ellas ocurrió en Tunuyán, donde una de las candidatas más “mediáticas” finalmente decidió bajarse de la carrera por una banca en el Concejo Deliberante, por diferencias de criterio con la conducción del partido que la cobijó: el PRO.

Así lo expresó en un descargo que hizo en redes sociales junto al resto de los integrantes de la nómina preliminar de candidatos que había presentado el PRO, la cual debía integrarse con el resto de las fuerzas que formaron la alianza provincial, que es el equivalente local a la fuerza que lanzaron cinco gobernadores a nivel nacional.

Nos quisieron imponer lo que jamás vamos a aceptar: el mismo kirchnerismo que nos viene gobernando hace más de una década. Marcamos un límite claro: con esas prácticas no negociamos. Nuestros valores no se venden y por eso hoy decidimos no participar en estas condiciones”, escrbió Sandoval.

Por qué se bajó Génesis Sandoval de las elecciones 2025 y quiénes son los “candidatos kirchneristas”

La joven dirigente reveló a Noticiero Andino Valle de Uco que los nombres propuestos por las otras fuerzas del frente provocaron que desista a compartir boleta.

Allí se anota el productor del Valle de Uco, Pedro Manzano, reconocido en las redes sociales por sus videos denunciando la crisis que atraviesa el sector agrícola, y las diferencias entre el precio del producto cosechado y el que llega a las góndolas. Tiempo atrás fue viral por regalar tomate ante la inconveniencia de venderlo a un valor que no le alcanzaba a cubrir los costos.

Manzano fue parte del equipo del exdiputado nacional del Frente de Todos Eber Pérez Plaza, y desde hace un tiempo mantiene vínculos con el diputado provincial Jorge Difonso, cabeza de lista de “PU” para el Congreso en estos comicios. El productor ha participado activamente de las charlas/debates organizadas por el nuevo frente antes de constituirse como tal, y es una de las “voces del campo” dentro de ese espacio.

No tenemos problema alguno con Pedro, pero cuando vimos los ideales a los que responde nos pareció incoherente integrar el frente”, afirmó Génesis Sandoval al respecto. Si bien destacó que las negociaciones políticas entre partidos excede su competencia, dejó claro que “antes de estar con alguien opositor a nuestras convicciones, decidimos retirarnos”.

Elecciones 2025: Génesis Sandoval bajó su candidatura a concejal de Tunuyán por Provincias Unidas.

Los valores van primero y es importante que la gente sepa”, sentenció la joven dirigente, quien informó que continuará trabajando en el territorio de forma independiente.

Quiénes son los candidatos a concejales por Tunuyán del Frente Provincias Unidas

Conocida la baja de Sandoval, “PU” dio a conocer la nómina de candidatos/as al Concejo Deliberante de Tunuyán, que estará encabezada por el propio Manzano.

“Me sumé porque Jorge (Difonso) es el único que me escuchaba en lo que vengo denunciando hace tiempo respecto a que la producción no vale nada, se está perdiendo y nadie sale a responder por el sector. Es el único espacio que hoy está escuchando a las economías regionales”, sintetizó el productor tunuyanino ante la consulta de este medio.

El productor del Valle de Uco, Pedro Manzano, encabezará la lista de concejales por Tunuyán del frente Provincias Unidas.

Lo escolta en la lista la docente y dirigente del SUTE (fue candidata a secretaria general de la seccional local en 2021 por el Frente Azul Naranja, pero quedó segunda en esos comicios), Stella Maris Navas, vinculada a la conducción provincial del sindicato, liderada por Carina Sedano y Gustavo Correa.

Completan el arquitecto Juan Manuel Caram (fue candidato a concejal en 2021 por el Partido de los Jubilados), la también docente Nadya Borcia y el peluquero Rodolfo Araya.

Los candidatos a concejales por Tunuyán del frente Provincias Unidas:

  1. Pedro Manzano
  2. Stella Maris Navas
  3. Juan Manuel Caram
  4. Nadya Borcia
  5. Rodolfo Araya

Producción periodística: Abigail Romo (Noticiero Andino Valle de Uco)

