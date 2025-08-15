Malvinas en Casa Salonia: un encuentro para hablar de patria, valores y memoria

Casa Salonia recibió a los héroes de Malvinas.

Ricardo Chiapa, ex combatiente, explicó: “este es un recorrido que venimos haciendo, donde su mensaje impacta mucho porque remarcan los valores de la patria y el amor por ella”. "El salón nos quedó chico, hay mucha gente ávida de lo que pasó en las Islas Malvinas, queremos agradecer a la Municipalidad de General Alvear y en especial al intendente por toda la colaboración que nos han brindado", comentó Chiapa.

Durante la jornada, José Cruz compartió la emotiva historia de una bandera argentina que logró rescatar y traer de Malvinas en 1982, mientras que Marcelo Aceto relató detalles de las operaciones y desembarcos, resaltando siempre el coraje y la entrega de los soldados argentinos.

Casa Salonia fue testigo de una charla testimonial de los hechos en Malvinas