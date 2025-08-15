General Alvear

Malvinas en Casa Salonia: un encuentro para hablar de patria, valores y memoria

Veteranos de guerra, brindaron un emotivo encuentro en Casa Salonia ante un público que colmó el salón.

Casa Salonia recibió a los héroes de Malvinas.

Por Sitio Andino Departamentales

Se llevó a cabo en Casa Salonia en el departamento de General Alvear una charla denominada:Malvinas, educación y valores”, a cargo de los Veteranos de Guerra de Malvinas José Cruz y Marcelo Aceto, quienes compartieron testimonios, experiencias y reflexiones sobre el conflicto del Atlántico Sur y el período posterior, transmitiendo el valor de la familia, la patria y la memoria histórica, poniendo el acento en la vida y no en la muerte.

Ricardo Chiapa, ex combatiente, explicó: “este es un recorrido que venimos haciendo, donde su mensaje impacta mucho porque remarcan los valores de la patria y el amor por ella”. "El salón nos quedó chico, hay mucha gente ávida de lo que pasó en las Islas Malvinas, queremos agradecer a la Municipalidad de General Alvear y en especial al intendente por toda la colaboración que nos han brindado", comentó Chiapa.

Durante la jornada, José Cruz compartió la emotiva historia de una bandera argentina que logró rescatar y traer de Malvinas en 1982, mientras que Marcelo Aceto relató detalles de las operaciones y desembarcos, resaltando siempre el coraje y la entrega de los soldados argentinos.

Casa Salonia fue testigo de una charla testimonial de los hechos en Malvinas

Embed - MALVINAS: EDUCACIÓN, PATRIA Y VALORES

