Identificaron a la agresora

Una menor fue apuñalada tras una riña entre adolescentes en Ciudad

Una pelea entre menores en el oeste de la Ciudad de Mendoza terminó con una adolescente apuñalada. La víctima de la agresión está internada.

La menor fue asistida en el Centro de Salud 300 de Ciudad y luego derivada al Notti.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Una menor de 15 años fue apuñalada y debió ser intervenida de urgencia en un hospital debido a las heridas que sufrió durante la agresión que se originó por una riña entre distintos adolescentes, la mayoría de ellos menores de edad.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles en zona del barrio Alto Mendoza, en el oeste de la Ciudad de Mendoza.

La damnificada, de quien se reserva su identidad por ser menor de edad, fue llevada de urgencia al hospital Notti, donde hoy informaron que, afortunadamente, su evolución había sido buena, por lo que su vida no corría peligro.

Según fuentes policiales, todo ocurrió minutos después de las 18, se cree, luego de que los adolescentes salieran de la escuela.

Sobre calle Algarrobo, en zona de La Favorita, se originó una riña de la que participaron algunos menores de edad. Uno de estos era una chica de 15 años quien, según testigos, había salido de la escuela para dirigirse a una casa, presuntamente, de una amiga suya.

En el camino fue abordada por otra joven, también menor de edad, con quien tendría un problema de vieja data. Por el momento se desconocen los motivos.

Lo cierto es que, en la pelea, la víctima sufrió una herida de arma blanca a la altura del abdomen, la cual le generó un sangrado importante y también le afectó algunos órganos.

Por esto, las autoridades debieron asistirla de urgencia. Primero la llevaron al Centro de Salud 300, en Ciudad, y luego la derivaron al Notti, donde permanece internada hasta ahora.

Al mismo tiempo que esto ocurría, la justicia inició un procedimiento, pero como la agresora, ya identificada, es inimputable, se les dio intervención a los organismos del estado para realizar un abordaje sobre la adolescente.

