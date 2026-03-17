17 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Menor de edad

Missing Children activa la búsqueda de una menor de edad retenida por su madre tras ser llevada de Mendoza

El organismo publicó la foto de la menor de edad tras el fallo del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza que ordena la restitución de la niña.

Sur Álvarez Tovar tiene 7 años y fue retenida por su madre.&nbsp;

Sur Álvarez Tovar tiene 7 años y fue retenida por su madre. 

 Por Pablo Segura

La Organización no gubernamental, Missing Children, se sumó a la búsqueda de Sur Álvarez Tovar (7), la menor de edad que se encuentra retenida en Maipú por su mamá desde hace meses y por el que el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, a través del Juzgado de Familia, ordenó su inmediata restitución días atrás.

A través de su página web y redes sociales, Missing Children solicita ayuda y que se compartan las imágenes de la menor con el objetivo de encontrarla.

Lee además
El esquema busca equilibrar la posibilidad de que los jóvenes tengan espacios de recreación nocturna
Atención padres

Ni chicos ni adultos: el limbo de los jóvenes de 16 y 17 años en la noche de Mendoza
Robo perpetrado por joven delincuente. video

"Entran, roban y salen": el nuevo robo de un menor que sacude a Malargüe

La Justicia sospecha que la mujer, Sofía Micaela Tovar, reside en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, con su hija. Sin embargo, fuentes judiciales admitieron que, por estas horas, es una verdadera incógnita el lugar donde se encuentra la fémina con la menor.

Missing Children publicó la foto de la menor retenida en Maipú

Las autoridades indicaron que, conforme a la última información aportada en la causa, la menor y su madre podrían estar en dicha localidad ya que en esa jurisdicción “se registra la última inscripción escolar de la niña, aunque no se descartan cambios de establecimiento educativo o de algunos rasgos, dado que existen antecedentes de modificaciones de este tipo”.

Sur Álvarez Tovar missing children

En este sentido, la menor podría estar siendo llamada con otro nombre e incluso presentar algún cambio físico. Esto se desprende a que la mujer había declarado un domicilio en Buenos Aires pero cuando agentes judiciales fueron a buscar a la menor el departamento ya estaba vacío.

Al entrevistar a los dueños del alojamiento dijeron que la mujer ya había abandonado el lugar y dijeron que llamaba a su hija por otro nombre y no por Sur, su identidad real.

La noticia se dio a conocer días atrás luego de un comunicado por parte del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, que dispuso la restitución de la menor de siete años en el marco de un proceso judicial tramitado ante los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú.

Temas
Seguí leyendo

Ley Penal Juvenil: el Gobierno de Milei promulgó la baja de imputabilidad y el nuevo régimen de sanciones

Robo y violenta agresión en Maipú

Manejaba ebrio por la Arístides Villanueva y quedó detenido

Brutal agresión a un hombre durante un robo en Maipú

Caso Kim Gómez: dura condena para el joven que la mató tras robar un auto

Lo detuvieron en Maipú por una brutal agresión a su hermana policía

Juicio por jurados por el crimen de un hombre que dejó la cárcel y lo balearon: "Lo estaba esperando para matarlo"

Empieza el juicio contra la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: podría recibir una dura condena

LO QUE SE LEE AHORA
Un hombre fue víctima de un violento robo en Maipú.

Robo y violenta agresión en Maipú

Las Más Leídas

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO.

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO

Terrible agresión en Maipú. (Foto ilustrativa).

Lo detuvieron en Maipú por una brutal agresión a su hermana policía

El amor después del amor: las imágenes que confirmarían el romance entre Fito Páez y Sofía Gala video

"Estoy loco por Sofía". Fito Paéz y Sofía Galan se muestran juntos

La obra social emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones y brindar su versión 

La respuesta de OSEP tras las acusaciones por la muerte del trabajador en el Frank Romero Day

Sorpresa total en Masterchef Celebrity: la eliminación que nadie esperaba

La emotiva despedida de Emilia Attias de MasterChef y quiénes son los semifinalistas