Missing Children activa la búsqueda de una menor de edad retenida por su madre tras ser llevada de Mendoza

La Organización no gubernamental, Missing Children , se sumó a la búsqueda de Sur Álvarez Tovar (7), la menor de edad que se encuentra retenida en Maipú por su mamá desde hace meses y por el que el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, a través del Juzgado de Familia, ordenó su inmediata restitución días atrás.

A través de su página web y redes sociales, Missing Children solicita ayuda y que se compartan las imágenes de la menor con el objetivo de encontrarla.

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La Justicia sospecha que la mujer, Sofía Micaela Tovar, reside en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, con su hija. Sin embargo, fuentes judiciales admitieron que, por estas horas, es una verdadera incógnita el lugar donde se encuentra la fémina con la menor.

Las autoridades indicaron que, conforme a la última información aportada en la causa, la menor y su madre podrían estar en dicha localidad ya que en esa jurisdicción “se registra la última inscripción escolar de la niña, aunque no se descartan cambios de establecimiento educativo o de algunos rasgos, dado que existen antecedentes de modificaciones de este tipo”.

Sur Álvarez Tovar missing children

En este sentido, la menor podría estar siendo llamada con otro nombre e incluso presentar algún cambio físico. Esto se desprende a que la mujer había declarado un domicilio en Buenos Aires pero cuando agentes judiciales fueron a buscar a la menor el departamento ya estaba vacío.

Al entrevistar a los dueños del alojamiento dijeron que la mujer ya había abandonado el lugar y dijeron que llamaba a su hija por otro nombre y no por Sur, su identidad real.

La noticia se dio a conocer días atrás luego de un comunicado por parte del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, que dispuso la restitución de la menor de siete años en el marco de un proceso judicial tramitado ante los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú.