Ni chicos ni adultos: el limbo de los jóvenes de 16 y 17 años en la noche de Mendoza

El esquema busca equilibrar la posibilidad de que los jóvenes tengan espacios de recreación nocturna

En la provincia de Mendoza , los menores de 18 años sí pueden asistir a eventos bailables , pero únicamente cuando se trata de fiestas especialmente autorizadas para ese rango etario. Según la Ley 8296 de Diversión Nocturna , el ingreso a boliches donde asisten mayores de edad, está prohibido .

En diálogo con Sitio Andino, el director de Diversión Nocturna , Alejandro Pozzi afirmó que actualmente, no existe en Mendoza un local específico para menores de edad , por lo que los adolescentes pueden asistir únicamente a eventos puntuales organizados en locales ya habilitados , que deben gestionar un permiso municipal con 15 días de anticipación.

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Alejandro Pozzi , aclaró que el cuerpo de inspectores realiza controles estrictos dentro de los locales bailables para evitar que los menores de edad ingresen.

Se solicita el DNI en el ingreso y durante el evento , en caso de que exista alguna duda sobre la edad o posibles falsificaciones, se utilizan sistemas biométricos para corroborar la identidad. Además, se verifica que no haya presencia de personas fuera del rango etario permitido.

Alejandro Pozzi, aclaró que el cuerpo de inspectores realiza controles estrictos dentro de los locales bailables

Qué lugares pueden recibir menores en Mendoza

La normativa vigente establece que cualquier local que ya esté funcionando y esté habilitado y categorizado (boliches, salones de eventos, espacios bailables) puede solicitar una autorización especial municipal para realizar un evento destinado a menores.

Es importante que el día que se realiza el evento para menores, el local no puede abrir para mayores de 18 años Es importante que el día que se realiza el evento para menores, el local no puede abrir para mayores de 18 años

Es decir, no hay boliches fijos para adolescentes, sino que los mismos espacios nocturnos pueden transformarse en matinée o fiestas para menores de 17 años, siempre bajo autorización y control.

Matinées en Mendoza: edades y horarios

Las matinées están destinadas a chicos de 12 a 15 años. Según detalló Alejandro Pozzi a este medio, los horarios para estos eventos son: desde las 20 hasta las 00. Sin excepción, estos horarios deben ser respetados.

Boliche 2 1 crop1647438953423.jpg 1734428432 - 508680 No hay boliches fijos para adolescentes, sino que los mismos espacios nocturnos pueden transformarse en matinée

En estos eventos

Está prohibido el ingreso de mayores de 18.

No se permite la venta, expendio ni exhibición de bebidas alcohólicas.

Está prohibida la venta de cigarrillos.

No pueden realizarse espectáculos de desnudez o semidesnudez.

Fiestas M-17: dónde pueden bailar los jóvenes de 16 y 17

Estas fiestas están destinadas para jóvenes de 16 y 17 años. A diferencia de las matinées, el ingreso es las 00 y deben finalizar a las 5. En estos eventos también está prohibido el ingreso de mayores de edad y no puede haber venta ni consumo de alcohol para menores.

En Mendoza, los menores de 18 años pueden asistir a eventos bailables, pero no a boliches tradicionales abiertos al público general. La clave está en que se trate de fiestas especialmente autorizadas por el municipio, organizadas en locales habilitados que, por esa noche, funcionan exclusivamente para el rango etario permitido.

matinée, mendoza, menores de edad En estos eventos también está prohibido el ingreso de mayores de edad

No hay espacios fijos destinados permanentemente a adolescentes, sino propuestas puntuales como matinées o fiestas M-17, todas con horarios establecidos, prohibición de venta y consumo de alcohol y estrictos controles de DNI, incluso con verificación biométrica ante dudas.

El esquema busca equilibrar la posibilidad de que los jóvenes tengan espacios de recreación nocturna con garantías de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente.