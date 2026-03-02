2 de marzo de 2026
Menores en boliches: qué dice la ley en Mendoza y de cuánto son las multas para padres y dueños

La agresión a un adolescente en San Rafael volvió a poner el foco en los controles nocturnos. Quién responde ante la presencia de menores en boliches según la ley mendocina.

Las autoridades insisten en que el cumplimiento de la normativa es clave para evitar situaciones de riesgo

Los valores de las multas para boliches y padres de menores

En diálogo con Sitio Andino, el director de Diversión Nocturna, Alejandro Pozzi, explicó que en caso de detectarse la presencia de un menor dentro de un evento destinado exclusivamente a mayores de edad, la responsabilidad recae sobre el propietario del local o del evento. Las multas para los boliches son de $1.300.000 a $3.000.000.

La ley sanciona al dueño porque tiene la responsabilidad de controlar que no ingresen menores La ley sanciona al dueño porque tiene la responsabilidad de controlar que no ingresen menores

Por otra parte, en caso de que se detecte la presencia de un menor en un boliche se aplica el Artículo 86 (Omisión de Cuidado), que prevé sanciones para los padres o tutores. Las multas pueden oscilar entre 2.000 Unidades Fijas (UF) ($1.000.000) y 4.000 UF ($2.000.000), o bien disponerse trabajos comunitarios vinculados al ámbito de la diversión nocturna.

Boliche-locales-bailables-Argentina-1920-3.jpg
Según la Ley 8296 de Diversión Nocturna, el ingreso a boliches de menores de 18 años está prohibido

En caso de hallarse un menor en el local bailable, el personal del lugar debe realizar el procedimiento establecido. Según explicó Pozzi, en primer lugar resguardar la integridad física del adolescente, dar aviso a sus progenitores y solicitar que se presenten para retirarlo del lugar. Posteriormente, se inicia una actuación administrativa que es remitida al juzgado contravencional.

Qué ocurre con los DNI falsos y cómo son los controles

Otro de los puntos que suele generar controversia es el uso de documentos adulterados para intentar ingresar a los boliches. El Director de Diversión Nocturna manifestó que el control de admisión está a cargo de los propietarios de los locales, quienes lo realizan a través de las empresas de seguridad contratadas.

Si se detecta un documento adulterado, deben llamar al 911 y realizar la denuncia correspondiente Si se detecta un documento adulterado, deben llamar al 911 y realizar la denuncia correspondiente

Por su parte, el cuerpo de inspectores provinciales realiza controles dentro de los establecimientos para verificar que no haya menores en el interior. En caso de dudas sobre la identidad de una persona, cuentan con dispositivos biométricos que permiten corroborar los datos del DNI.

boliche, dni falso, mendoza
Otro de los puntos que suele generar controversia es el uso de documentos adulterados

El caso del menor herido en San Rafael reavivó la discusión sobre los controles y la responsabilidad compartida los empresarios del sector y las familias. Mientras avanza la investigación por la agresión, las autoridades insisten en que el cumplimiento de la normativa es clave para evitar situaciones de riesgo y garantizar la seguridad en la noche mendocina.

El caso del menor que ingresó a un boliche en San Rafael y terminó con una fractura de cráneo

Un violento episodio sacudió la madrugada del pasado sábado en el departamento de San Rafael luego de que una riña generalizada terminara con un adolescente herido de gravedad. El joven de 17 años, recibió un impacto contundente en la cabeza mientras se encontraba indefenso en el suelo tras salir de un conocido establecimiento nocturno de la zona.

Según el reporte policial, el conflicto se habría originado minutos antes en el interior de un local bailable para luego trasladarse a la vía pública, involucrando a varios hombres y mujeres que participaban de la gresca generalizada.

image.png
El joven de 17 años, recibió un impacto contundente en la cabeza

La progenitora del herido relató a las autoridades que observó cómo dos sujetos golpeaban brutalmente a su hijo mientras este yacía indefenso en el piso. El diagnóstico médico confirmó que la víctima presenta una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano grave tras haber sido golpeado violentamente con una baldosa. Tanto la mujer como el adolescente presentaban un aparente estado de ebriedad al momento de recibir la asistencia médica necesaria en el centro asistencial.

Días después, fuentes cercanas a la investigación afirmaron que el menor fue trasladado a sala común y evoluciona favorablemente.

