El pasaporte argentino aumenta hasta 43%: cuánto costará desde marzo

A partir del 6 de marzo de 2026 , tramitar el pasaporte argentino será más caro en todas sus modalidades. La decisión, oficializada este martes en el Boletín Oficial , confirma un nuevo ajuste dispuesto por el Renaper en el marco de la Disposición 106/2026.

La medida, impulsada bajo la órbita del Ministerio del Interior , establece subas que alcanzan hasta un 43% y que impactan tanto en el Pasaporte Ordinario para Argentinos como en los distintos documentos de viaje destinados a personas refugiadas, apátridas y extranjeros.

El trámite más habitual, el pasaporte ordinario con entrega regular , pasará de 70.000 a 100.000 pesos , lo que representa una suba del 43% . Se trata del documento que permite viajar al exterior y que, hasta ahora, mantenía su valor desde la actualización anterior.

Para quienes necesitan el documento con mayor urgencia, el incremento también será significativo. El pasaporte exprés , que garantiza la entrega dentro de las 96 horas hábiles , costará 200.000 pesos , frente a los 150.000 pesos vigentes hasta hoy. En este caso, el aumento ronda el 33% .

tarifario pasaporte y documentos de viaje renaper marzo 2026 Cuadro tarifario de la Dirección Nacional del RENAPER por el otorgamiento de pasaportes y documentos de viaje. Foto: Boletín Oficial.

En tanto, la modalidad más rápida —la de resolución inmediata, disponible únicamente en oficinas habilitadas y con entrega dentro de las seis horas— trepará de 250.000 a 330.000 pesos, un incremento cercano al 32%.

Otros documentos de viaje también aumentan su valor

La actualización no se limita al pasaporte tradicional. El pasaporte excepcional para extranjeros aumentará de 70.000 a 100.000 pesos, replicando el mismo porcentaje de ajuste que el documento ordinario.

Además, los documentos de viaje para personas refugiadas y apátridas, contemplados en el marco de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, también pasarán a costar 100.000 pesos.

Desde el organismo recordaron que, conforme a la normativa internacional incorporada por las Leyes 15.869 y 19.510, los aranceles de estos documentos no pueden exceder la tarifa más baja aplicada a los pasaportes nacionales. Con la actualización, se mantiene esa equivalencia.

Los fundamentos del aumento

En los considerandos de la Disposición 106/2026, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) señala que la actualización tarifaria responde a la necesidad de sostener “los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad ” en los documentos argentinos.

El texto también menciona la intención de mantener valores alineados con referencias regionales en materia de documentación biométrica, sistemas de seguridad internacional y calidad de impresión.

Asimismo, la medida aprueba un nuevo Cuadro Tarifario para todos los tipos de trámites y deja sin efecto el esquema anterior establecido por la Disposición 199/2025.

Preguntas y respuestas sobre los nuevos aumentos del Pasaporte Argentino:

¿Cuánto cuesta el pasaporte argentino en 2026?

Desde el 6 de marzo de 2026, el pasaporte ordinario argentino cuesta $100.000, tras un aumento del 43%. El trámite exprés asciende a $200.000 y el de resolución inmediata a $330.000, según la Disposición 106/2026 del Renaper.

¿Cuándo entra en vigencia el aumento del pasaporte?

El nuevo cuadro tarifario del pasaporte argentino entra en vigencia el 6 de marzo de 2026 en todo el país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y aplica a todas las modalidades de trámite.

¿Por qué aumentó el precio del pasaporte en Argentina?

El Renaper explicó que la suba responde a la necesidad de mantener estándares tecnológicos, de seguridad y diseño en los documentos de viaje argentinos, en línea con referencias regionales y normativas internacionales.