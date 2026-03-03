3 de marzo de 2026
Sitio Andino
Nuevas tarifas 2026

El pasaporte argentino aumenta hasta 43%: cuánto costará desde marzo

El Gobierno oficializó una suba de hasta 43% en los pasaportes. El nuevo esquema comenzará a regir desde el 6 de marzo en todo el país.

Nuevo aumento del pasaporte: estos son los precios actualizados.

Foto: Modificada con IA / Web.
 Por Celeste Funes

A partir del 6 de marzo de 2026, tramitar el pasaporte argentino será más caro en todas sus modalidades. La decisión, oficializada este martes en el Boletín Oficial, confirma un nuevo ajuste dispuesto por el Renaper en el marco de la Disposición 106/2026.

La medida, impulsada bajo la órbita del Ministerio del Interior, establece subas que alcanzan hasta un 43% y que impactan tanto en el Pasaporte Ordinario para Argentinos como en los distintos documentos de viaje destinados a personas refugiadas, apátridas y extranjeros.

El nuevo precio del pasaporte en Argentina

El trámite más habitual, el pasaporte ordinario con entrega regular, pasará de 70.000 a 100.000 pesos, lo que representa una suba del 43%. Se trata del documento que permite viajar al exterior y que, hasta ahora, mantenía su valor desde la actualización anterior.

Para quienes necesitan el documento con mayor urgencia, el incremento también será significativo. El pasaporte exprés, que garantiza la entrega dentro de las 96 horas hábiles, costará 200.000 pesos, frente a los 150.000 pesos vigentes hasta hoy. En este caso, el aumento ronda el 33%.

tarifario pasaporte y documentos de viaje renaper marzo 2026
Cuadro tarifario de la Dirección Nacional del RENAPER por el otorgamiento de pasaportes y documentos de viaje.

En tanto, la modalidad más rápida —la de resolución inmediata, disponible únicamente en oficinas habilitadas y con entrega dentro de las seis horas— trepará de 250.000 a 330.000 pesos, un incremento cercano al 32%.

Otros documentos de viaje también aumentan su valor

La actualización no se limita al pasaporte tradicional. El pasaporte excepcional para extranjeros aumentará de 70.000 a 100.000 pesos, replicando el mismo porcentaje de ajuste que el documento ordinario.

Además, los documentos de viaje para personas refugiadas y apátridas, contemplados en el marco de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, también pasarán a costar 100.000 pesos.

Desde el organismo recordaron que, conforme a la normativa internacional incorporada por las Leyes 15.869 y 19.510, los aranceles de estos documentos no pueden exceder la tarifa más baja aplicada a los pasaportes nacionales. Con la actualización, se mantiene esa equivalencia.

Los fundamentos del aumento

En los considerandos de la Disposición 106/2026, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) señala que la actualización tarifaria responde a la necesidad de sostener “los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad en los documentos argentinos.

El texto también menciona la intención de mantener valores alineados con referencias regionales en materia de documentación biométrica, sistemas de seguridad internacional y calidad de impresión.

Asimismo, la medida aprueba un nuevo Cuadro Tarifario para todos los tipos de trámites y deja sin efecto el esquema anterior establecido por la Disposición 199/2025.

aumento pasaporte documento viaje renaper

Preguntas y respuestas sobre los nuevos aumentos del Pasaporte Argentino:

¿Cuánto cuesta el pasaporte argentino en 2026?

Desde el 6 de marzo de 2026, el pasaporte ordinario argentino cuesta $100.000, tras un aumento del 43%. El trámite exprés asciende a $200.000 y el de resolución inmediata a $330.000, según la Disposición 106/2026 del Renaper.

¿Cuándo entra en vigencia el aumento del pasaporte?

El nuevo cuadro tarifario del pasaporte argentino entra en vigencia el 6 de marzo de 2026 en todo el país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y aplica a todas las modalidades de trámite.

¿Por qué aumentó el precio del pasaporte en Argentina?

El Renaper explicó que la suba responde a la necesidad de mantener estándares tecnológicos, de seguridad y diseño en los documentos de viaje argentinos, en línea con referencias regionales y normativas internacionales.

