Día Internacional de la Audición: por qué se celebra hoy, 3 de marzo

audición, escuchar, oreja (2) Hoy es el Día Internacional de la Audición Por qué hoy, 3 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Audición Desde 2007, la Organización Mundial de la Salud impulsa el Día Mundial de la Audición con la intención de visibilizar la importancia de la salud auditiva y promover acciones de prevención a nivel global.

La fecha busca destacar la necesidad de detectar de manera temprana cualquier alteración en la audición, ya que un diagnóstico oportuno permite evitar complicaciones mayores y mejorar la calidad de vida de quienes presentan dificultades auditivas.

En este marco, los especialistas insisten en concientizar a la población sobre el cuidado del oído, fomentar controles periódicos y alentar hábitos saludables que ayuden a proteger el sistema auditivo en todas las etapas de la vida.