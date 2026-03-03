Día Internacional de la Audición: por qué se celebra hoy, 3 de marzo

Cada 3 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Audición, una fecha creada para concientizar y brindar información sobre la pérdida auditiva, una problemática cada vez más común que afecta a personas de todas las edades en el mundo.
Desde 2007, la Organización Mundial de la Salud impulsa el Día Mundial de la Audición con la intención de visibilizar la importancia de la salud auditiva y promover acciones de prevención a nivel global.
La fecha busca destacar la necesidad de detectar de manera temprana cualquier alteración en la audición, ya que un diagnóstico oportuno permite evitar complicaciones mayores y mejorar la calidad de vida de quienes presentan dificultades auditivas.
En este marco, los especialistas insisten en concientizar a la población sobre el cuidado del oído, fomentar controles periódicos y alentar hábitos saludables que ayuden a proteger el sistema auditivo en todas las etapas de la vida.