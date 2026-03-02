Moda en Mendoza: Damarína Atelier presentó Varkann con un evento épico y una experiencia inmersiva única

La firma de diseño exclusivo Damarína Atelier lanzó su nueva colección 2026 titulada “Varkann” con un fashion show que marcó un diferencial en la escena de la moda mendocina, y propuso una consigna clara: el público no solo asistió, sino que formó parte activa de la historia a través de una auténtica noche de mascaradas.

El Damarína Fashion Show 2026 contó con la participación de 20 modelos que dieron vida a Varkann, una colección que continúa consolidando la identidad de la marca: prendas de diseño exclusivo, producidas en ediciones limitadas —no más de una o dos piezas por diseño— pensadas para quienes buscan distinción, elegancia y sensualidad en su máxima expresión.

Tras el impacto de su colección anterior, “Dioses del desierto” , la marca redobló la apuesta creativa con una propuesta épica que fusiona sensualidad y sofisticación, ofreciendo piezas únicas que permiten vestir de manera excepcional y auténtica.

La colección no solo se gestó desde lo estético, sino también desde lo narrativo. La directora creativa de la estilista y productora de moda Dámaris Funes reveló que la idea del primer Damarína Fashion Show comenzó a planearse en junio del año pasado, cuando decidió que la presentación de una nueva colección debía potenciar la marca en toda Mendoza.

“Busco que la marca represente lo que soy en cada detalle. Tengo un hobby oculto que es escribir, me encanta, y fue por eso que narré una historia para inspirar esta colección”, contó la directora creativa.

Ese universo de fantasía fue tomando forma mes a mes hasta convertirse en Varkann, un mundo propio que se trasladó a la pasarela para envolver al público en una experiencia estética y emocional.

Funes destacó el trabajo del equipo que hizo posible el evento: “Tuve el placer de tener a un equipo con tal nivel de profesionalismo que hizo que cada detalle pensado saliera excelente”. También remarcó el trabajo junto a Salvatore Romano y el rol clave de las directoras de producción, quienes “se pusieron este desfile en sus hombros como si fuera propio”. Algunos de los talentos que impulsaron el evento fueron:

Directora Creativa y Diseñadora de Damarína: Dámaris Funes,

Directoras de Producción: Victoria Venet y Rocío González,

Director de Maquillaje y Peinado: Salvatore Romano,

Fotografía: Guadalupe Vilar.

Además, los modelos que lucieron la narrativa creativa de Dámaris Funes fueron:

El detrás de escena y el valor del trabajo en equipo

Como directora creativa, Funes aseguró que su objetivo no era solo brindar una gran experiencia al público, sino también al equipo que trabajó detrás del show. “Mi mayor deber era darles el reconocimiento que se merecen tanto los vestuaristas, productores, modelos y el equipo de maquillaje y peinado. Un desfile se realiza a base del trabajo de todos, no fue solo un trabajo mío”, expresó.

La energía del backstage fue uno de los puntos altos del evento. Incluso un pequeño inconveniente técnico con el sonido no opacó el resultado final. “Al parecer para la gente eso fue insignificante. Y eso habla de que se les dio un buen show”, indicó.

Tras el desfile, la marca recibió numerosos mensajes del público agradeciendo y felicitando por la experiencia vivida. Además, Funes reconoció que la idea de la noche de mascaradas no fue originalmente suya, sino de alguien a quien admira profundamente, y agradeció públicamente la propuesta que terminó siendo uno de los grandes diferenciales de la velada.

A su vez, los modelos destacaron y agradecieron el trato cordial que recibieron, y la comodidad con la que trabajaron, gracias a la decisión de la organización de respetarlos como profesionales.

Funes también destacó el apoyo de Esteban Bravo, diseñador de experiencias de Grupo Huentala, quien confió en la propuesta y brindó el espacio para la realización del evento.

Noche de Mascaradas: el público como protagonista

Uno de los rasgos más distintivos del Damarína Fashion Show 2026 fue su dress code o código de vestimenta, que estableció solo dos reglas: explotar al máximo el estilo personal y llevar una máscara.

La propuesta buscó que los asistentes se integraran a la narrativa del desfile, aportando su propia impronta creativa y convirtiéndose en parte activa de la experiencia. La entrada fue gratuita y el cronograma incluyó el fashion show y un post desfile, consolidando una noche que combinó moda, arte y participación colectiva.

“Espero que la gente se haya quedado con ganas de más, porque esto recién está comenzando”, concluyó Funes, quien aseguró que, como creadora, aún está asimilando el impacto de un proyecto que llevó meses de trabajo y que ya marca un nuevo capítulo para Damarína Atelier en la moda mendocina.