Detuvieron en San Rafael al joven acusado de agredir a un menor a la salida de un boliche

La detención se concretó en el domicilio del sospechoso tras una orden de allanamiento

Tras el brutal ataque a un joven de 17 años a la salida de un local bailable en San Rafael , efectivos de la Unidad Investigativa lograron detener al presunto agresor . El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, luego de una riña entre un grupo de adolescentes .

Según informaron fuentes ligadas a la investigación, la detención se concretó en el domicilio del sospechoso tras una orden de allanamiento dispuesta por el juez de turno. El detenido fue identificado como R.J.M., de 20 años , señalado como quien tomó una baldosa y la arrojó contra el adolescente.

Por estas horas, el joven permanece alojado en una comisaría y en las próximas horas podría ser imputado. Además, en el marco de la causa, se secuestraron elementos de interés para la investigación, entre ellos prendas de vestir .

La víctima, de apenas 17 años, recibió un fuerte impacto en la cabeza mientras se encontraba indefensa en el suelo, tras salir de un conocido establecimiento nocturno de la zona.

movil policial noche.png El incidente ocurrió cerca de las 6, en la intersección de Avenida Balloffet y calle Braña Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El incidente ocurrió cerca de las 6, en la intersección de Avenida Balloffet y calle Braña. De acuerdo con el reporte policial, el conflicto se habría iniciado minutos antes en el interior del local bailable y luego se trasladó a la vía pública, donde participaron varios hombres y mujeres.

Cuando el personal de la Comisaría 38° arribó al lugar, los protagonistas de la pelea ya se habían dispersado por las calles aledañas. Sin embargo, poco después ingresó un aviso desde el hospital Teodoro Schestakow informando el ingreso de un menor que había sido trasladado de urgencia en un vehículo particular por su madre, identificada como C.V.A. (36).

image.png La víctima, de apenas 17 años, recibió un fuerte impacto en la cabeza mientras se encontraba indefensa en el suelo

La mujer relató a las autoridades que observó cómo dos sujetos golpeaban brutalmente a su hijo mientras este yacía indefenso en el piso.

El parte médico confirmó que el adolescente presenta una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano grave, producto del golpe con una baldosa. Asimismo, se indicó que tanto la madre como el joven presentaban aparente estado de ebriedad al momento de recibir asistencia en el centro de salud.