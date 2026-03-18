18 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Menor de edad

Menor de edad retenida: así se muestra en las redes sociales la mujer buscada

A pesar del pedido de restitución del Juzgado de Familia de Maipú, sigue sin aparecer la mujer acusada de retener a su hija menor de edad.

Sofía Micaela Tovar, acusada de retener a su hija menor de edad.&nbsp;

Sofía Micaela Tovar, acusada de retener a su hija menor de edad. 

 Por Pablo Segura

La mujer acusada de retener a su hija menor de edad y por cuyo caso el Juzgado de Familia de Maipú ordenó una inmediata restitución, continúa usando sus redes sociales con absoluta normalidad, a pesar de que la justicia la busca intensamente.

Sofía Micaela Tovar, está señalada por llevar a su hija ilegalmente hacia Buenos Aires, e incluso hay pruebas que indican que en ese lugar la mujer llamaría a su hija con otro nombre.

Lee además
imputaron a un menor en malargüe tras la investigacion por robo en banda

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda
Sur Álvarez Tovar tiene 7 años y fue retenida por su madre. 

Alerta de Missing Children por una menor sacada de Mendoza y retenida por su madre
Sofía Micaela Tovar

Además, en las últimas horas se radicó una denuncia penal por impedimento de contacto, por lo que cuando sea hallada, la mujer deberá enfrentar también un proceso penal en su contra.

Continúa la búsqueda de la menor de edad retenida por su madre mendocina

El fin de semana pasado, el Juzgado de Familia de Maipú pidió la publicación del rostro de una menor de edad para exigir su inmediata restitución, luego de que se determinara que su madre, ilegalmente, la había llevado a Buenos Aires.

Peor aún, se supo que a través de su abogado había declarado un domicilio el cual ya no ocupa y que en ese lugar hacía llamar a su hija con otro nombre.

Micaela Sofia Tovar

En ese contexto, la mujer es intensamente buscada, pero hasta el momento nadie sabe nada de ella.

La historia comenzó hace 3 años, cuando Sofía Micaela Tovar se separó de su pareja y lo denunció penalmente por abuso sexual contra la menor, incluyendo una prohibición de acercamiento.

La investigación demostró que no había ningún tipo de prueba o rastro para fundamentar la denuncia, a tal punto que el hombre ni siquiera fue imputado.

Sur Álvarez Tovar, nena buscada retenida por madre

En ese sentido, tres años después se cerró el expediente penal y cuando la Justicia de Familia, en forma paralela, ordenó la restitución de la menor, se detectó que la mujer ya había abandonado la provincia.

El comunicado del Juzgado de Familia y la posterior publicación de Missing Children generó conmoción, sobre todo, en los allegados a la mujer, quienes no tardaron en destacar que la acusada continúa teniendo una vida activa en las redes sociales.

Con esa información la policía continúa la búsqueda de la fémina y menor de edad. En caso de ser halladas, la mujer deberá afrontar distintas imputaciones.

Sofia Micaela Tovar, menor retenida
Temas
Seguí leyendo

Ni chicos ni adultos: el limbo de los jóvenes de 16 y 17 años en la noche de Mendoza

"Entran, roban y salen": el nuevo robo de un menor que sacude a Malargüe

Ley Penal Juvenil: el Gobierno de Milei promulgó la baja de imputabilidad y el nuevo régimen de sanciones

En solo tres días lo hallaron culpable por el homicidio de un exconvicto y podría ir 33 años preso

Un robo terminó con un grave accidente vial: mirá el video del choque

Violenta madrugada en Las Heras: asesinaron a un hombre tras un tiroteo

Cuatro detenidos y más de 55 kilos de cannabis secuestrados en allanamientos en Alvear

La atacó en su casa de Guaymallén, intentó rociarla con querosene y la mujer logró escapar

LO QUE SE LEE AHORA
Todo ocurrió esta mañana en pleno Las Heras. 

Un robo terminó con un grave accidente vial: mirá el video del choque

Las Más Leídas

Tiroteo y homicidio en Las Heras. 

Violenta madrugada en Las Heras: asesinaron a un hombre tras un tiroteo

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

Crisis económica en Mendoza: estallan las changas y el empleo múltiple para llegar a fin de mes

Crisis económica en Mendoza: estallan las changas y el empleo múltiple para llegar a fin de mes

Discapacidad, entre el drama de las familias y la quiebra de los institutos en Mendoza. Imagen creado por IA

El drama de la discapacidad golpea fuerte en Mendoza

Foto ilustrativa. Iniciaron los trabajos para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143.

Arrancaron los trabajos en la olvidada Ruta 143, que une el Sur con el Valle de Uco