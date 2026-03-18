Menor de edad retenida: así se muestra en las redes sociales la mujer buscada

La mujer acusada de retener a su hija menor de edad y por cuyo caso el Juzgado de Familia de Maipú ordenó una inmediata restitución, continúa usando sus redes sociales con absoluta normalidad, a pesar de que la justicia la busca intensamente.

Sofía Micaela Tovar, está señalada por llevar a su hija ilegalmente hacia Buenos Aires , e incluso hay pruebas que indican que en ese lugar la mujer llamaría a su hija con otro nombre.

Alerta de Missing Children por una menor sacada de Mendoza y retenida por su madre

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

En este contexto, en las últimas horas el organismo Missing Children publicó la imagen del rostro de la menor de edad, identificada como Sur Álvarez Tovar, de 7 años. Todo esto, luego de la autorización de la jueza Lorena Vila.

Además, en las últimas horas se radicó una denuncia penal por impedimento de contacto, por lo que cuando sea hallada, la mujer deberá enfrentar también un proceso penal en su contra.

Continúa la búsqueda de la menor de edad retenida por su madre mendocina

El fin de semana pasado, el Juzgado de Familia de Maipú pidió la publicación del rostro de una menor de edad para exigir su inmediata restitución, luego de que se determinara que su madre, ilegalmente, la había llevado a Buenos Aires.

Peor aún, se supo que a través de su abogado había declarado un domicilio el cual ya no ocupa y que en ese lugar hacía llamar a su hija con otro nombre.

Micaela Sofia Tovar

En ese contexto, la mujer es intensamente buscada, pero hasta el momento nadie sabe nada de ella.

La historia comenzó hace 3 años, cuando Sofía Micaela Tovar se separó de su pareja y lo denunció penalmente por abuso sexual contra la menor, incluyendo una prohibición de acercamiento.

La investigación demostró que no había ningún tipo de prueba o rastro para fundamentar la denuncia, a tal punto que el hombre ni siquiera fue imputado.

Sur Álvarez Tovar, nena buscada retenida por madre

En ese sentido, tres años después se cerró el expediente penal y cuando la Justicia de Familia, en forma paralela, ordenó la restitución de la menor, se detectó que la mujer ya había abandonado la provincia.

El comunicado del Juzgado de Familia y la posterior publicación de Missing Children generó conmoción, sobre todo, en los allegados a la mujer, quienes no tardaron en destacar que la acusada continúa teniendo una vida activa en las redes sociales.

Con esa información la policía continúa la búsqueda de la fémina y menor de edad. En caso de ser halladas, la mujer deberá afrontar distintas imputaciones.