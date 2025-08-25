La Voz Argentina: quiénes son los co coaches para los Playoffs.

La Voz Argentina se prepara para afrontar los "Playoffs" . Cabe señalar que, además de los coaches centrales del certamen de talento, la pantalla de Telefe contó con el Chaqueño Palavecino (Soledad Pastorutti), Emmanuel Horvilleur (Miranda!), Cazzu (Luck Ra) y Zoe Gotusso (Lali Espósito).

Durante la etapa que acaba de terminar, los "Knockouts", ahora habrá nuevos ayudantes para los jurados. Para este nuevo tramo del exitoso ciclo de Telefe , otros artistas llegan a colaborar con sus colegas en las importantes decisiones que tendrán por delante.

Mal momento Tenso momento se vivió en La Voz Argentina con una participante

Esta nueva etapa del programa que conduce Nicolás Occhiato también viene acompañada de co-coaches invitados:

La Sole trabajará con Juanes, figura internacional de la música latina

Miranda! tendrá como aliado a Tiago PZK

Luck Ra sumará a Pablo Tamagnini, vocalista de La Konga

co-coaches de los "Playoffs" de "La Voz Argentina" Se suman nuevos co-coaches a los playoffs de La Voz Argentina que prometen más sorpresas.

En qué consisten los "Playoffs" de La Voz Argentina

En los "Playoffs" llegan nuevas reglas y nuevos desafíos. En esta etapa, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá interpretar individualmente una canción, mientras que su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, en tanto que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos.

De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia. Fuente: Minuto Uno.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.