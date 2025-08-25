Reality

La Voz Argentina: quiénes son los co coaches para los Playoffs

La Voz Argentina, el programa que conduce Nicolás Occhiato entre en una nueva fase con nuevos artistas invitados.

La Voz Argentina: quiénes son los co coaches para los Playoffs.

La Voz Argentina: quiénes son los co coaches para los Playoffs.

Por Sitio Andino MuchoShow

La Voz Argentina se prepara para afrontar los "Playoffs". Cabe señalar que, además de los coaches centrales del certamen de talento, la pantalla de Telefe contó con el Chaqueño Palavecino (Soledad Pastorutti), Emmanuel Horvilleur (Miranda!), Cazzu (Luck Ra) y Zoe Gotusso (Lali Espósito).

Durante la etapa que acaba de terminar, los "Knockouts", ahora habrá nuevos ayudantes para los jurados. Para este nuevo tramo del exitoso ciclo de Telefe, otros artistas llegan a colaborar con sus colegas en las importantes decisiones que tendrán por delante.

La Voz Argentina: qué famosos se suman como co-coaches de los playoffs

Esta nueva etapa del programa que conduce Nicolás Occhiato también viene acompañada de co-coaches invitados:

  • Lali Espósito estará acompañada por Joaquín Levinton, líder de Turf
  • La Sole trabajará con Juanes, figura internacional de la música latina
  • Miranda! tendrá como aliado a Tiago PZK
  • Luck Ra sumará a Pablo Tamagnini, vocalista de La Konga
co-coaches de los "Playoffs" de "La Voz Argentina"
Se suman nuevos co-coaches a los playoffs de La Voz Argentina que prometen m&aacute;s sorpresas.&nbsp;

Se suman nuevos co-coaches a los playoffs de La Voz Argentina que prometen más sorpresas.

En qué consisten los "Playoffs" de La Voz Argentina

En los "Playoffs" llegan nuevas reglas y nuevos desafíos. En esta etapa, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá interpretar individualmente una canción, mientras que su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, en tanto que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos.

De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia. Fuente: Minuto Uno.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

