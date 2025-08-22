Por qué no salió La Voz Argentina: los motivos detrás de la ausencia del reality

Para sorpresa de los televidentes, este jueves La Voz Argentina no salió al aire por la pantalla de Telefe . La ausencia del programa generó malestar entre los fanáticos, que rápidamente comenzaron a preguntarse por qué ocurrió y cuál será el futuro del reality .

Según la información oficial, La Voz Argentina no fue emitido porque Telefe transmitió el partido de vuelta entre River Plate y Club Libertad por CONMEBOL Libertadores .

La decisión generó malestar entre los fanáticos del programa, que no tardaron en expresar su descontento en redes sociales. No obstante, desde la producción confirmaron que la continuidad del certamen no corre peligro .

Este viernes, la programación volverá a la normalidad y el exitoso ciclo conducido por Nico Occhiato se emitirá a las 21:30 . Cabe recordar que el programa aún se encuentra en la etapa de “ Knockouts ”, donde los coaches deben enfrentar a dos participantes de sus equipos.

En esta instancia cada concursante canta un tema distinto, y luego el coach elige quién continúa en competencia y quién queda eliminado.

