Tras su inesperada ausencia en Telefe, ¿Qué pasará finalmente con La Voz Argentina?

Para sorpresa de muchos televidentes, este jueves La Voz Argentina no fue emitido por la pantalla de Telefe . La ausencia del programa no fue bien recibida por los fanáticos, quienes comenzaron a preguntarse qué sucedió y qué pasará con el certamen . En esta nota, respondemos tus dudas.

Según la información oficial,La Voz Argentina no fue emitido porque Telefe transmitió el partido entre River Plate y Club Libertad por la Copa Libertadores .

Esta decisión no fue bien recibida por los fanáticos del programa, quienes expresaron su descontento en redes sociales. Sin embargo, desde la producción aseguraron que la continuidad del certamen no está en riesgo .

Este viernes, la programación volverá a la normalidad y el exitoso ciclo conducido por Nico Occhiato se emitirá a las 21:30 . Cabe recordar que el programa aún se encuentra en la etapa de “ Knockouts ”, donde los coaches deben enfrentar a dos participantes de sus equipos.

A diferencia de las batallas, en esta instancia cada concursante canta un tema distinto, y luego el coach elige quién continúa en competencia y quién queda eliminado.

