La insólita decisión de Lali en los Knockouts que dejó helados a todos en La Voz Argentina

Lali sorprendió en La Voz Argentina: tomó una inesperada decisión en los Knockouts que dejó a todos helados. Enterate qué pasó en esta nota.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta oportunidad, Lali Espósito se convirtió en el centro de la escena tras una decisión inesperada en los Knockouts de su equipo.

Iara Lombardi, Aimel Salí y Santiago Maluendez se enfrentaron por un lugar en el team Lali

Según se pudo ver en imágenes, la cantante argentina tomó una decisión inesperada al hacer que tres participantes de su equipo se enfrentaran en los Knockouts. Los elegidos fueron Iara Lombardi, Aimel Salí y Santiago Maluendez, quienes pelearon por continuar en el certamen.

Iara interpretó “Because of you”, Aimel eligió “Who knew” y Santiago se inclinó por “Canción para mi muerte”. Sin embargo, pese al esfuerzo de los tres, el show no logró convencer a su coach, quien se los hizo saber con franqueza:

Embed - Iara Lombardi vs. Aimel Salí vs. Santiago Maluendez - Team Lali - Knockouts - La Voz Argentina 2025

"Yo sentí que a los tres les faltó algo que no se negocia ya a esta altura del programa. Y yo les tengo que decir con toda sinceridad que yo esperaba muchísimo más de este knockout...", expresó Lali, visiblemente decepcionada.

A la hora de tomar una decisión, la artista eligió a Iara como ganadora. No obstante, cuando los participantes se retiraban del escenario, los Miranda sorprendieron al robar a Aimel, dejando a Santiago como el único eliminado de la noche en La Voz Argentina.

