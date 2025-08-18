Cha Cha Cha llega a Mendoza: Casero y Alberti presentan su show de humor en el Arena Maipú

Lo que alguna vez fue un programa de culto hoy se convirtió en un movimiento cultural intergeneracional

En el marco de su gira nacional, Cha Cha Cha se presentará en Mendoza con una única función el sábado 23 de agosto a las 22 horas en el Arena Maipú. El mítico programa de humor absurdo televisivo, regresa ahora como show teatral. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek y en la boletería del Arena.

Mendoza se prepara para el regreso de Cha Cha Cha al teatro El show teatral, que recupera a los icónicos personajes del humor televisivo argentino, es protagonizado por Alfredo Casero y Fabio Alberti, junto a Romina Szaider, Lito Ming, Diego Rivas y Leo Raff. La dirección del show está a cargo de Carlos Petriza.

teatro, mendoza En el marco de su gira nacional, Cha Cha Cha se presentará en Mendoza Desde su estreno en Buenos Aires en 2024, la propuesta se transformó en un fenómeno masivo, superando las 50.000 entradas vendidas, recibiendo ovaciones de pie y generando un fuerte impacto en redes sociales. Las entradas para el espectáculo están disponibles en Ticketek y en la boletería del Arena Maipú.

El regreso de Cha Cha Cha al teatro Por primera vez, Casero y Alberti lograron llevar al teatro la esencia del ciclo televisivo que marcó a toda una generación, reviviendo personajes y sketchs históricos como Juan Carlos Batman, Peperino Pomoro, Boluda Total, entre muchos otros.

teatro, mendoza Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek y en la boletería del Arena La puesta en escena promete ser monumental e inmersiva, con pantallas LED gigantes, proyecciones exclusivas, efectos especiales y participación activa del público, generando un ritmo escénico similar al de un recital de rock. Lo que alguna vez fue un programa de culto hoy se convirtió en un movimiento cultural intergeneracional, donde los fanáticos de siempre se mezclan con nuevas generaciones que descubrieron el fenómeno a través de YouTube y TikTok.