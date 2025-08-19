Descargo

"Me mandé una cagada": la dura confesión de Gimena Accardi sobre su historia con Nico Vázquez

Gimena Accardi reveló en Olga los verdaderos motivos de su separación de Nicolás Vázquez y encendió el debate en redes. Mirá qué dijo.

Por Juan Pablo Strappazzon

En el streaming de Olga, Gimena Accardi sorprendió al revelar las verdaderas razones de su separación de Nicolás Vázquez después de tantos años juntos. Sus fuertes declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y desataron un intenso debate entre los internautas.

"Si en 18 años uno comete errores. Yo cometí uno, me mandé una cagada, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer...", comenzó su descargo Accardi.

Luego continuó: "Es lo que necesito aclarar de algún modo. Si en la pareja soy responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, quien era la persona a la que tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: 'a vos te sigo amando'".

"En una relación que venía mal y que estábamos en crisis ya hace un año, con muchas idas y vueltas, no es el causante esto, pero sí fue un poco el detonante", agregó.

Por último, cerró: “Yo me lo banco porque me puedo hacer cargo de una infidelidad que cometí, pero no me puedo hacer cargo de la persona con la cual se dice que es. Esto es tan simple como eso, ni una relación paralela, ni hace meses que ya viene, un desliz total, una estupidez total con un random cualquiera que no pertenece al medio, que no lo van a encontrar nunca, y para mí es fin del tema, y si fuera por mí esto no se hablaría nunca más”.

Cabe recordar que recientemente, en LAM revelaron que Nico Vázquez había notado actitudes que no tenían que ver únicamente con el desgaste de la convivencia y descubrió que existía otra persona en la vida de Gimena. Desde entonces, todas las miradas apuntaron a un tercero en discordia dentro del ambiente artístico, y allí surgió el nombre de Andrés Gil.

