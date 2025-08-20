Muestra fotográfica revive la historia del Camino del Inca

La Legislatura de Mendoza , en conjunto con el Consulado del Perú , invita a la inauguración de l a muestra fotográfica “El Camino del Inca – Qhapaq Ñan”. El evento se realizará el miércoles 20 de agosto a las 19.30 en el edificio Margarita Malharro de Torres (Peatonal Sarmiento 247) y contará con una degustación de pisco y la presentación de danzas típicas peruanas .

El Qhapaq Ñan , también conocido como Sistema Vial Andino, es una de las obras de ingeniería y organización más asombrosas de la historia prehispánica. Con más de 30.000 kilómetros de caminos , esta red sirvió como vía de comunicación, comercio y defensa, articulando a las comunidades andinas a lo largo de varios siglos.

Su máxima expansión ocurrió en el siglo XV , durante la consolidación del Tawantinsuyu, cuando los caminos partían desde la plaza central de Cusco y se extendían en cuatro rutas principales a lo largo de la cordillera. Este sistema no solo fue un recurso estratégico, sino también un símbolo de integración cultural y territorial.

El reconocimiento a esta obra llegó el 21 de junio de 2014 , cuando la UNESCO inscribió al Qhapaq Ñan en la Lista de Patrimonio Mundial como Itinerario Cultural , durante la 38ª Reunión del Comité de Patrimonio Mundial celebrada en Doha, Qatar.

Ser declarado Patrimonio Mundial implica valorar su excepcional importancia universal y comprometerse con su preservación, conservación y revalorización. Pero, además, supone reconocer el aporte de las comunidades que lo construyeron, mantuvieron y transmitieron a lo largo de generaciones, junto a sus tradiciones, patrones de uso, valores y principios.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 08.20.47 Muestra fotografíca "El camino del Inca" Qhapac Ñan

Patrimonio Mundial y legado cultural vivo

Hoy, el Qhapaq Ñan no solo se entiende como una red de caminos, sino como un testimonio vivo de la cosmovisión andina y de la relación profunda entre los pueblos y su territorio.

La muestra fotográfica invita a recorrer visualmente esta herencia milenaria, destacando no solo la majestuosidad de su arquitectura, sino también la riqueza cultural que lo rodea, desde las comunidades hasta las expresiones artísticas y rituales que aún se mantienen vivas.