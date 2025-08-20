El pícaro comentario de Cazzu a un participante de La Voz Argentina que desató la reacción de todos

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Cazzu protagonizó un momento particular : lanzó un comentario pícaro a un participante y desató la reacción de todos.

Todo comenzó cuando Luck Ra organizó un nuevo knockout en su equipo. Thomas Dantas y Francisco González fueron seleccionados para disputar su permanencia en el reality.

A Thomas le tocó interpretar “ You Are the Reason ”, mientras que su rival eligió “ Aquellas pequeñas cosas ”. Durante la primera presentación frente a su coach y cocoach, Cazzu quedó maravillada con la voz del primer participante .

"¿ Estás soltero vos ?", dijo la cantante, lo que desató todo tipo de reacciones en el lugar. Thomas no se quedó atrás y retrucó: " Ay ay ay, que vos me digas eso ...". A lo que le respondieron: " No, pero era joda, porque soy más grande que vos ".

Todo quedó como una curiosa anécdota del programa. Finalmente, en el escenario, el mismo participante logró convencer a Luck Ra y continúa en la competencia.

