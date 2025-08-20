Inesperado

El pícaro comentario de Cazzu a un participante de La Voz Argentina que desató la reacción de todos

Este martes, Cazzu sorprendió en La Voz Argentina con un comentario pícaro. Enterate qué le dijo al participante y cómo reaccionaron todos.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Cazzu protagonizó un momento particular: lanzó un comentario pícaro a un participante y desató la reacción de todos.

Cazzu qued&oacute; maravillada con un participante de La Voz Argentina

Cazzu quedó maravillada con un participante de La Voz Argentina

Todo comenzó cuando Luck Ra organizó un nuevo knockout en su equipo. Thomas Dantas y Francisco González fueron seleccionados para disputar su permanencia en el reality.

A Thomas le tocó interpretar You Are the Reason, mientras que su rival eligió Aquellas pequeñas cosas. Durante la primera presentación frente a su coach y cocoach, Cazzu quedó maravillada con la voz del primer participante.

Embed - "¿Estás soltero?": Cazzu hizo sonrojar a un participante - La Voz Argentina 2025

"¿Estás soltero vos?", dijo la cantante, lo que desató todo tipo de reacciones en el lugar. Thomas no se quedó atrás y retrucó: "Ay ay ay, que vos me digas eso...". A lo que le respondieron: "No, pero era joda, porque soy más grande que vos".

Todo quedó como una curiosa anécdota del programa. Finalmente, en el escenario, el mismo participante logró convencer a Luck Ra y continúa en la competencia.

