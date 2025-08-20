Nuevo romance

Quién es el nuevo novio de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

Se la vio a Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, muy acaramelada con un futbolista de Boca. ¿Nuevo romance?

Quién es el nuevo novio de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

Quién es el nuevo novio de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

 Por Analía Martín

La nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, vuelve a estar en el centro de la escena mediática. Según trascendió en LAM (América TV), la “it girl” argentina estaría iniciando un romance con un reconocido futbolista de Boca Juniors, lo que despertó gran interés en el mundo del espectáculo y el deporte.

Quién es el futbolista que conquistó a Lucía Celasco

De acuerdo con lo revelado por Pepe Ochoa, Lucía estaría en pareja con Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors. El vínculo habría comenzado hace dos o tres meses y ambos fueron vistos en un bar de Buenos Aires. Testigos aseguraron que la pareja se mostró a los besos y muy compinche en público, lo que alimentó aún más las versiones.

Lee además
Muestra fotográfica revive la historia del Camino del Inca
Legislatura de Mendoza

Muestra fotográfica revive la historia del Camino del Inca
El pícaro comentario de Cazzu a un participante de La Voz Argentina que desató la reacción de todos video
Inesperado

El pícaro comentario de Cazzu a un participante de La Voz Argentina que desató la reacción de todos

El jugador, de 31 años, llegó a Boca en 2022 tras su paso por Independiente, Olimpo y el Inter Miami de la MLS. Si bien no compartió plantel con Lionel Messi, vistió la camiseta del club estadounidense antes de la llegada del astro argentino. En lo personal, Figal estuvo casado con la influencer gastronómica Florencia Fernández, con quien tuvo una hija en 2020.

Embed

El bajo perfil de la nieta de Susana Giménez

Aunque pertenece a una de las familias más mediáticas del país, Lucía Celasco siempre intentó mantener un perfil discreto. Lejos de la televisión, desarrolló su propia marca de ropa, The Vintage Hole, con locales en Palermo y en Estados Unidos. También trabajó como modelo en campañas internacionales para firmas como Jean Paul Gaultier.

Lucía Celasco y Nicolás Figal
Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez y Nicolás Figal, con quien tendría un romance

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez y Nicolás Figal, con quien tendría un romance

En las redes sociales, la joven de 31 años supera los 270 mil seguidores, aunque selecciona cuidadosamente el contenido que publica. Sus apariciones en eventos suelen ser esporádicas y es extremadamente cuidadosa de su vida personal.

Rumores, versiones y la mirada de la farándula.En LAM, el tema despertó todo tipo de comentarios. Yanina Latorre señaló que “es un romance que no molesta a nadie porque ambos están solteros”, mientras que Pepe Ochoa remarcó que la pareja ya fue vista en varias citas recientes en la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento, ni Lucía Celasco ni Nicolás Figal confirmaron públicamente la relación./Infobae.

Temas
Seguí leyendo

Cómo le fue a Michael Giménez, el mendocino que buscó regresar a La Voz Argentina

Magia, humor y misterio en Mendoza: show imperdible Agustín Saitta

"Me mandé una cagada": la dura confesión de Gimena Accardi sobre su historia con Nico Vázquez

La insólita decisión de Lali en los Knockouts que dejó helados a todos en La Voz Argentina

Gabriel Rolón se despide de Palabra Plena y llega a Mendoza con dos funciones

Cha Cha Cha llega a Mendoza: Casero y Alberti presentan su show de humor en el Arena Maipú

L-Gante figura en la lista de deudores alimentarios y no lo dejaron salir del país

"Pero la p...": el enojo de Soledad en La Voz Argentina que hizo reír a todos

LO QUE SE LEE AHORA
El pícaro comentario de Cazzu a un participante de La Voz Argentina que desató la reacción de todos video
Inesperado

El pícaro comentario de Cazzu a un participante de La Voz Argentina que desató la reacción de todos

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 20 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

General Alvear busca erradicar la presencia de autos en estado de abandono en la vía pública. Imagen ilustrativa.
Medida

Un municipio erradicará los autos abandonados en la vía pública

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir.
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

Te Puede Interesar

La oposición logró rechazar el veto de Milei a la emergencia en Discapacidad video
Congreso nacional

Diputados rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Por Facundo La Rosa
Cómo Brasil triplicó a Argentina en producción de granos y competitividad agropecuaria
Agroindustria

Cómo Brasil triplicó a Argentina en producción de granos y competitividad agropecuaria

Por Marcelo López Álvarez
El comedor Los Horneritos, en alerta: de la torta más grande a la necesidad más urgente. Foto de Archivo.
Solidaridad

El comedor Los Horneritos, en alerta: de la torta más grande a la necesidad más urgente

Por Natalia Mantineo