Quién es el nuevo novio de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

Por Analía Martín







La nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, vuelve a estar en el centro de la escena mediática. Según trascendió en LAM (América TV), la “it girl” argentina estaría iniciando un romance con un reconocido futbolista de Boca Juniors, lo que despertó gran interés en el mundo del espectáculo y el deporte.

Quién es el futbolista que conquistó a Lucía Celasco De acuerdo con lo revelado por Pepe Ochoa, Lucía estaría en pareja con Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors. El vínculo habría comenzado hace dos o tres meses y ambos fueron vistos en un bar de Buenos Aires. Testigos aseguraron que la pareja se mostró a los besos y muy compinche en público, lo que alimentó aún más las versiones.

El jugador, de 31 años, llegó a Boca en 2022 tras su paso por Independiente, Olimpo y el Inter Miami de la MLS. Si bien no compartió plantel con Lionel Messi, vistió la camiseta del club estadounidense antes de la llegada del astro argentino. En lo personal, Figal estuvo casado con la influencer gastronómica Florencia Fernández, con quien tuvo una hija en 2020.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicolás Figal (@nico_figal) El bajo perfil de la nieta de Susana Giménez Aunque pertenece a una de las familias más mediáticas del país, Lucía Celasco siempre intentó mantener un perfil discreto. Lejos de la televisión, desarrolló su propia marca de ropa, The Vintage Hole, con locales en Palermo y en Estados Unidos. También trabajó como modelo en campañas internacionales para firmas como Jean Paul Gaultier.

Lucía Celasco y Nicolás Figal Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez y Nicolás Figal, con quien tendría un romance En las redes sociales, la joven de 31 años supera los 270 mil seguidores, aunque selecciona cuidadosamente el contenido que publica. Sus apariciones en eventos suelen ser esporádicas y es extremadamente cuidadosa de su vida personal. Rumores, versiones y la mirada de la farándula.En LAM, el tema despertó todo tipo de comentarios. Yanina Latorre señaló que “es un romance que no molesta a nadie porque ambos están solteros”, mientras que Pepe Ochoa remarcó que la pareja ya fue vista en varias citas recientes en la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento, ni Lucía Celasco ni Nicolás Figal confirmaron públicamente la relación./Infobae.