Cómo le fue a Michael Giménez, el mendocino que buscó regresar a La Voz Argentina

Este martes se emitió un especial de “ La Voz, El Regreso ”, donde tres eliminados de La Voz Argentina volvieron a enfrentarse por una segunda oportunidad. En esta ocasión, el mendocino Michael Giménez buscó su regreso al reality musical más famoso . ¿Cómo le fue? Acá te lo contamos.

Ante la mirada de Sofi Martínez y de la quinta coach de la competencia, Karina “La Princesita”, se enfrentaron tres participantes en El Regreso: Laureana Bohogú (quien no superó las Audiciones a Ciegas pero fue ganadora en la cuarta emisión del segmento), junto a dos eliminados en las Batallas, Michael Giménez (ex Team Luck Ra) y Máximo Medina (ex Team Soledad).

El mendocino eligió interpretar “ Bailar pegados ” de Sergio Dalma para sorprender a todos los presentes. Su actuación fue muy destacada y hasta recibió los elogios de Karina.

"Los vi en el ensayo y decidí una cosa, y acá me pasó otra. Con los tres me pasaron cosas hermosas y sí, tomé una decisión. Técnicamente no tengo nada para decirle a ninguno de los tres, estuvo hermoso", comenzó diciendo.

Finalmente, decidió: "Hoy me voy a quedar, para seguir en la próxima etapa, con Máximo Medina". De esta manera, Giménez quedó fuera de la competencia y así quedó conformada la lista para "El Regreso":

Leandro Colman

Vanesa Mardesena

Francisco Riera

Emanuel Giraudo

Máximo Medina

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.