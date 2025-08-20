Cómo le fue a Michael Giménez, el mendocino que buscó regresar a La Voz Argentina

Reality

El mendocino Michael Giménez buscó su revancha en La Voz Argentina 2025. En "El Regreso", se midió con otros recientes eliminados del reality. ¿Logró volver?

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió un especial de La Voz, El Regreso, donde tres eliminados de La Voz Argentina volvieron a enfrentarse por una segunda oportunidad. En esta ocasión, el mendocino Michael Giménez buscó su regreso al reality musical más famoso. ¿Cómo le fue? Acá te lo contamos.

Ante la mirada de Sofi Martínez y de la quinta coach de la competencia, Karina “La Princesita”, se enfrentaron tres participantes en El Regreso: Laureana Bohogú (quien no superó las Audiciones a Ciegas pero fue ganadora en la cuarta emisión del segmento), junto a dos eliminados en las Batallas, Michael Giménez (ex Team Luck Ra) y Máximo Medina (ex Team Soledad).

El mendocino eligió interpretar Bailar pegados de Sergio Dalma para sorprender a todos los presentes. Su actuación fue muy destacada y hasta recibió los elogios de Karina.

Embed - MAXI, MICHAEL Y LAUREANA SE JUEGAN SU LUGAR EN #ELREGRESO | [PROGRAMA COMPLETO] 19/08/25

"Los vi en el ensayo y decidí una cosa, y acá me pasó otra. Con los tres me pasaron cosas hermosas y sí, tomé una decisión. Técnicamente no tengo nada para decirle a ninguno de los tres, estuvo hermoso", comenzó diciendo.

Finalmente, decidió: "Hoy me voy a quedar, para seguir en la próxima etapa, con Máximo Medina". De esta manera, Giménez quedó fuera de la competencia y así quedó conformada la lista para "El Regreso":

  • Leandro Colman
  • Vanesa Mardesena
  • Francisco Riera
  • Emanuel Giraudo
  • Máximo Medina

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

