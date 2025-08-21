Soledad sorprendió al elegir a su "distinto" de La Voz Argentina: ¿Coincidís?

Este miércoles se transmitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir a la mejor voz del país. En esta gala, Soledad sorprendió al público al destacar a un participante como el verdadero “distinto” del certamen . Te contamos quién fue.

Oscar Burgos Espinoza y Jaime Muñoz Cantos se enfrentaron en un nuevo knockout del team Lali . Por un lado, Oscar interpretó “Para vivir un gran amor” , mientras que Jaime “Pedacito de cielo” .

La Sole definió a Jaime Muñoz Cantos como su gran “distinto” en La Voz Argentina

Ambos entregaron actuaciones destacables, aunque fue el segundo participante quien logró brillar con mayor fuerza . Al momento de las devoluciones, Soledad no dudó en subrayar su talento por encima del resto de los competidores del certamen.

"Tengo una debilidad por los dos... Se nota que ponen el corazón y que lo hacen con mucho respeto hacia la canción. Debo admitir que desde que Jaime entró al programa y lo dije, yo siento que es el verdadero 'distinto' de todos los que hay acá ", afirmó con convicción.

Finalmente, y sin generar suspenso, Lali tomó su decisión: eligió a Jaime, quien continuará en el reality musical más famoso del país.

