La Voz Argentina: nadie entendía por qué lloraba... hasta que dijo esto tras ganar su knockout

En La Voz Argentina, una participante del Team Miranda! emocionó a todos tras su knockout. ¿Por qué lloró realmente? Enterate de todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este viernes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, una participante del Team Miranda! se robó todas las miradas: tras ganar su knockout, rompió en llanto por una razón muy especial.

Abril Robledo y Alexia Vázquez nos regalaron un knockout muy destacado en La Voz Argentina

Abril Robledo y Alexia Vázquez se enfrentaron en los Knockouts por un lugar en el Team Miranda. Abril interpretó “No me enseñaste”, de Thalía, mientras que Alexia eligió “Yo no soy esa mujer”, de Paulina Rubio.

Sin dudas, fue una de las presentaciones más destacadas de la noche. Ambas participantes recibieron una ovación del público presente en el estudio.

Embed - Abril Robledo vs. Alexia Vázquez - Team Miranda! - Knockouts - La Voz Argentina 2025

Tras sus actuaciones, los coaches compartieron sus devoluciones, en medio de un duelo muy parejo. Finalmente, el dúo decidió quedarse con Abril, quien así continúa en el certamen.

Para sorpresa de muchos, la joven rompió en llanto, no solo por la alegría de avanzar en la competencia, sino también por una razón muy especial: su compañera. Antes de abandonar el escenario, no dudó en elogiar a Alexia y pidió públicamente que algún coach la robara. Aunque eso no ocurrió, el momento fue profundamente emotivo y conmovió a todos.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

