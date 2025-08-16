La Voz Argentina: nadie entendía por qué lloraba... hasta que dijo esto tras ganar su knockout

Este viernes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, una participante del Team Miranda! se robó todas las miradas : tras ganar su knockout, rompió en llanto por una razón muy especial .

Abril Robledo y Alexia Vázquez se enfrentaron en los Knockouts por un lugar en el Team Miranda . Abril interpretó “ No me enseñaste ”, de Thalía, mientras que Alexia eligió “ Yo no soy esa mujer ”, de Paulina Rubio.

Sin dudas, f ue una de las presentaciones más destacadas de la noche . Ambas participantes recibieron una ovación del público presente en el estudio.

Tras sus actuaciones, los coaches compartieron sus devoluciones, en medio de un duelo muy parejo. Finalmente, el dúo decidió quedarse con Abril, quien así continúa en el certamen .

Para sorpresa de muchos, la joven rompió en llanto, no solo por la alegría de avanzar en la competencia, sino también por una razón muy especial: su compañera. Antes de abandonar el escenario, no dudó en elogiar a Alexia y pidió públicamente que algún coach la robara. Aunque eso no ocurrió, el momento fue profundamente emotivo y conmovió a todos.

