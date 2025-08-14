Certamen

La Voz Argentina: cómo le fue al mendocino Pablo Galve y qué importante mensaje dejó

El mendocino Pablo Galve se presentó en los knockouts de La Voz Argentina como parte del team Luck Ra. Mirá cómo fue su actuación.

La Voz Argentina: cómo le fue al mendocino Pablo Galve y qué importante mensaje dejó

La Voz Argentina: cómo le fue al mendocino Pablo Galve y qué importante mensaje dejó

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el certamen que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, el mendocino Pablo Galve fue protagonista de uno de los knockouts del team Luck Ra. En esta nota, te contamos cómo le fue.

La Voz Argentina (2)
Pablo Galve y Jacqueline Medina se enfrentaron en los Knockouts de La Voz Argentina

Pablo Galve y Jacqueline Medina se enfrentaron en los Knockouts de La Voz Argentina

La Voz Argentina: cómo le fue al mendocino Pablo Galve y qué importante mensaje dejó

Pablo Galve y Jacqueline Medina se enfrentaron en los Knockouts por un lugar en el Team Luck Ra. Pablo interpretó "La Morocha", mientras que Jacqueline se inclinó por "Inocente".

Lee además
Eliminado y rescatado: el curioso caso de Luck Ra con un participante en La Voz Argentina video
¿Qué hizo?

Eliminado y rescatado: el curioso caso de Luck Ra con un participante en La Voz Argentina
El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina video
Qué incómodo

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Ambas presentaciones fueron muy destacadas y se llevaron los aplausos del público presente en el estudio. Al momento de las devoluciones, Lali comentó: "A mí me encantó la energía de Jacqueline... A Pablo le encontramos momentos dubitativos, pero gran meneo."

Embed - Pablo Galve vs. Jacqueline Medina - Team Luck Ra - Knockouts - La Voz Argentina 2025

Luego fue el turno de La Sole, quien opinó: "La verdad es que estuviste muy precisa, Jacqueline. Fue muy elegante tu participación. En el caso de Pablo, creo que tenías un desafío: estabas intentando hacer tu propia versión y hubo algunas desprolijidades."

Por último, los Miranda también compartieron su visión. Ale Sergi expresó: "A mí me gustaron mucho los dos. Es evidente que la voz de Jacqueline suena más grande, más sólida, pero es otro tipo de cantante. Sin embargo, hay cierta vulnerabilidad en la manera de cantar de Pablo que, para el estilo y para la canción, a mí me gustó."

Finalmente, tras escuchar las devoluciones, llegó el momento decisivo: Luck Ra eligió continuar en el certamen con Jacqueline, marcando así el final del camino de Pablo Galve en el certamen de música más importante del país.

Antes de irse, el mendocino dejó un importante mensaje: "Déjenme decir que hay que concientizar para que podamos ser muchísimos más transplantados, ojalá, y pido por muchas más vidas también". Cabe recordar que él recibió un trasplante de riñón y pasó por seis años de diálisis.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Nico Occhiato revisó los vasos de los coaches en La Voz y lo que encontró dejó a todos sorprendidos

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

La Voz Argentina: hacé como Juliana Gattas y emocionate con el canto de esta participante

Cómo sigue La Voz Argentina al terminar las "batallas"

La emoción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina con un tema de un autor mendocino

La Voz Argentina tiene al mendocino Ambrosio Cantú en los Knockouts y sigue en competencia

La Voz Argentina: el divertido error de Nico Occhiato que no para de dar de qué hablar

Sin dudas, la peor batalla en La Voz Argentina: imaginate que ni el jurado pudo rescatar algo

LO QUE SE LEE AHORA
Eliminado y rescatado: el curioso caso de Luck Ra con un participante en La Voz Argentina video
¿Qué hizo?

Eliminado y rescatado: el curioso caso de Luck Ra con un participante en La Voz Argentina

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

José Luis Piedra es acusado por 90 delitos de lesa humanidad en la Provincia de Mendoza. 
indagatoria

Lo acusan de 90 delitos de lesa humanidad en la Provincia de Mendoza y cayó en Córdoba

La justicia de General Alvear lidera una causa por abuso sexual infantil que puede destapar otros delitos. 
hay un imputado

Abuso sexual infantil: detalles de la causa a un docente que causa conmoción en General Alvear

Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos
Tras el veredicto

Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos

Te Puede Interesar

Metrotranvía de Mendoza.
Giro de fondos

El Gobierno de Mendoza destinará más de $2.100 millones al Metrotranvía: en qué lo invertirán

Por Florencia Martinez del Rio
Este año creció un 22% la cantidad de Residentes Médicos inscriptos.
En Mendoza

Salud amplía los cupos de residentes médicos y éstas son las especialidades que más plazas sumaron

Por Natalia Mantineo
El Gobierno de Mendoza hará un millonario desembolso a la residencia oficial: de cuánto y para qué.
Partida presupuestaria

El Gobierno de Mendoza hará un millonario desembolso a la residencia oficial: de cuánto y para qué

Por Cecilia Zabala