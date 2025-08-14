La Voz Argentina: cómo le fue al mendocino Pablo Galve y qué importante mensaje dejó

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el certamen que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, el mendocino Pablo Galve fue protagonista de uno de los knockouts del team Luck Ra . En esta nota, te contamos cómo le fue .

Pablo Galve y Jacqueline Medina se enfrentaron en los Knockouts por un lugar en el Team Luck Ra . Pablo interpretó " La Morocha ", mientras que Jacqueline se inclinó por " Inocente ".

Ambas presentaciones fueron muy destacadas y se llevaron los aplausos del público presente en el estudio. Al momento de las devoluciones, Lali comentó: "A mí me encantó la energía de Jacqueline... A Pablo le encontramos momentos dubitativos , pero gran meneo."

Luego fue el turno de La Sole, quien opinó: "La verdad es que estuviste muy precisa, Jacqueline. Fue muy elegante tu participación. En el caso de Pablo, creo que tenías un desafío: estabas intentando hacer tu propia versión y hubo algunas desprolijidades ."

Por último, los Miranda también compartieron su visión. Ale Sergi expresó: "A mí me gustaron mucho los dos. Es evidente que la voz de Jacqueline suena más grande, más sólida, pero es otro tipo de cantante. Sin embargo, hay cierta vulnerabilidad en la manera de cantar de Pablo que, para el estilo y para la canción, a mí me gustó."

Finalmente, tras escuchar las devoluciones, llegó el momento decisivo: Luck Ra eligió continuar en el certamen con Jacqueline, marcando así el final del camino de Pablo Galve en el certamen de música más importante del país.

Antes de irse, el mendocino dejó un importante mensaje: "Déjenme decir que hay que concientizar para que podamos ser muchísimos más transplantados, ojalá, y pido por muchas más vidas también". Cabe recordar que él recibió un trasplante de riñón y pasó por seis años de diálisis.

