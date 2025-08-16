¡Sorpresa total! Dalila confesó que es "amiga con derechos" de este reconocido artista

¿Sabías esto?

Dalila sorprendió al revelar que es “amiga con derechos” de un artista recién separado de su pareja. Enterate quién es y qué dijo en esta nota.

Por Sitio Andino MuchoShow

Dalila revolucionó el mundo del espectáculo al confesar que es “amiga con derechos” de un reconocido artista que recientemente se separó de su pareja. En esta nota, te contamos quién es y qué dijo “La diosa del verbo amar” sobre esta relación.

Ante las cámaras, Dalila sorprendió al reconocer que es "amiga con derechos" de Ezequiel “El Polaco. “Te adoro, somos muy pero muy amigos, pero no al punto que algunos creen”, aclaró la cantante, bajándole el tono a las especulaciones.

Luego agregó con total sinceridad: "Somos amigos con derecho a roce. No recuerdo si los roces fueron una sola vez. La última vez me llamó para ir a su cumpleaños. Me gusta El Polaco porque es un tipo humilde”.

Consultada sobre si tendría una relación más íntima con él, no dudó en responder: "¿Quién le diría que no? Aunque no me casaría con él porque sé perfectamente cómo es. Somos amigos y nos contamos un montón de cosas, pero cada vez que podemos (...)”.

La charla también giró hacia su vínculo con Barby Silenzi, ex pareja de El Polaco, con quien hubo un cruce en el pasado. "No sé por qué la ex (Barby Silenzi) me reclamó a mí, cuando le tenía que haber reclamado a él. Andá y hablá con él. No me voy a poner a la altura de ella. Cada una sabe de qué trabajamos", lanzó.

Y fue aún más directa: "Teniendo hijos, ¿se olvida que todo queda archivado? ¿Y cuando los hijos vean de qué trabajaba su mamá?", sentenció. / NA

