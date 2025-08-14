Eliminado y rescatado: el curioso caso de Luck Ra con un participante en La Voz Argentina

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el certamen que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Luck Ra sorprendió a todos al tomar una decisión insólita respecto a un participante . A continuación, te contamos todos los detalles.

Mia Frankel y Eduardo Desimone se enfrentaron en los Knockouts por un lugar en el Team Soledad . Mia interpretó “ Carencias de cordura ”, mientras que Eduardo eligió “ Rondando tu esquina ”.

Ambos ofrecieron presentaciones muy destacadas. La primera en dar su devolución fue Lali: " Mia, tu talento es destacado , no solo vocal, que está claro, la manera en la que cantas, la manera en la que decís... Eduardo, creo que creciste un montón .".

Luego, Luck Ra compartió su opinión: " Me encantó. Los dos cantan mortalazos . Los dos tienen alta voz. Una muy distinta a la otra. Yo siento que cada una de las voces te llevan a lugares distintos."

Finalmente, La Sole tuvo que tomar una decisión: "Yo a los dos los quiero volver a escuchar... Pero mi decisión es que quien se queda es Mia."

Cuando Eduardo se retiraba del escenario, ocurrió algo insólito: Luck Ra, quien lo había eliminado de su equipo en los Knockouts, lo repescó y lo reincorporó, manteniéndolo así en competencia.

