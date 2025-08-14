¿Qué hizo?

Eliminado y rescatado: el curioso caso de Luck Ra con un participante en La Voz Argentina

Este miércoles Luck Ra causó sorpresa en La Voz Argentina al tomar una decisión insólita con un participante. Enterate de los detalles aquí.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el certamen que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Luck Ra sorprendió a todos al tomar una decisión insólita respecto a un participante. A continuación, te contamos todos los detalles.

Mia Frankel y Eduardo Desimone se enfrentaron en los Knockouts por un lugar en el Team Soledad. Mia interpretó “Carencias de cordura”, mientras que Eduardo eligió “Rondando tu esquina”.

Ambos ofrecieron presentaciones muy destacadas. La primera en dar su devolución fue Lali: "Mia, tu talento es destacado, no solo vocal, que está claro, la manera en la que cantas, la manera en la que decís... Eduardo, creo que creciste un montón.".

Embed - Mia Frankel vs. Eduardo Desimone - Team Soledad - Knockouts - La Voz Argentina 2025

Luego, Luck Ra compartió su opinión: "Me encantó. Los dos cantan mortalazos. Los dos tienen alta voz. Una muy distinta a la otra. Yo siento que cada una de las voces te llevan a lugares distintos."

Finalmente, La Sole tuvo que tomar una decisión: "Yo a los dos los quiero volver a escuchar... Pero mi decisión es que quien se queda es Mia."

Cuando Eduardo se retiraba del escenario, ocurrió algo insólito: Luck Ra, quien lo había eliminado de su equipo en los Knockouts, lo repescó y lo reincorporó, manteniéndolo así en competencia.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

