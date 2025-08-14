Becas universitarias: por cuestiones presupuestarias, la UNCuyo otorgó el 75.52% de las solicitudes

Este año, la UNCuyo otorgó más de 1700 becas.

De estas solicitudes de becas, sólo 2.329 pedidos se hicieron con documentación completa. Pese a la demanda, la Universidad respondió otorgando un 75.52% del total de las solicitudes , es decir, 1.759 becas para garantizar la permanencia y el acceso a la educación superior.

El número otorgaado es inferior a la demanda y, de acuerdo con lo referido desde la Universidad, el motivo tiene que ver con cuestiones presupuestarias.

Becas y requisitos para acceder a los beneficios

Mariana Azcárate, directora de Acción Social de la Secretaría de Bienestar de la UNCuyo, explicó que la Universidad cuenta con dos categorías principales de becas:

Becas de Continuidad: una vez obtenidas, se renuevan anualmente de forma automática, siempre que el estudiante cumpla con los requisitos de rendimiento académico. Un ejemplo claro de esta categoría es la beca de Residencia Universitaria , un beneficio muy solicitado.

Becas Anuales: estas becas tienen una duración de un año y exigen una reinscripción anual para ser renovadas. En este grupo se encuentran, por ejemplo, las becas de Comedor o de Ayuda Económica.

Azcárate señaló que, si bien la demanda ha crecido, este año continúan las restricciones dispuestas en el 2024, es decir, un estudiante puede combinar hasta tres becas: una de continuidad (como la de Residencia) y dos anuales (como Comedor y Ayuda Económica).

Comedor universitario UNCuyo - 331764 Foto: Gentileza UNCuyo

Detalles de las 1.759 becas otorgadas

La distribución de los beneficios para el año en curso refleja las principales necesidades del alumnado. Los apoyos se reparten de la siguiente manera:

800 becas de Ayuda Económica .

650 becas de Comedor Universitario que permiten a los estudiantes acceder a una comida diaria durante los días hábiles.

180 becas de Grado.

60 de Tecnicaturas .

39 becas de Residencia Universitaria, destinadas a estudiantes que residen a más de 50 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Debido a la gran demanda, las residencias universitarias de la UNCuyo, que tienen una capacidad para 92 lugares, solo permiten una estadía máxima de dos años.

residencias uncuyo Este año se otorgaron 32 becas para Residencias universitarias.

10 becas de Alojamiento .

10 para estudiantes con discapacidad .

10 para estudiantes de Identidades Plurales.

Además, la Universidad también ofrece la beca de Jardín Maternal, que consiste en el uso de estos servicios y la beca de Comedor. Si no se logra conseguir una vacante, el estudiante recibe un monto de $90.000.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO.jpg

Valores económicos por programa

La funcionaria detalló los montos mensuales otorgados para cada programa:

Ayuda Económica: $53.040.

Comedor: $50.000.

Jardín Maternal: $90.000.

Alojamiento: $128.880.

Estudiantes de Grado (Tramo Inicial): $71.604.

Estudiantes de Grado (Tramo Intermedio), Tecnicaturas, BIPU, Pueblos Originarios y Discapacidad: $96.941.

Identidades Plurales: $96.941.

Estudiantes de Grado (Tramo Final): $128.880.

La brecha entre la cantidad de solicitudes válidas y el número de becas concedidas subraya el impacto de la situación económica en el ámbito universitario y la dificultad de la institución para responder a la totalidad de las necesidades de sus alumnos.