Denuncian a Santiago Maratea por promocionar un té para adelgazar en sus redes sociales

El Colegio de Nutricionistas acusó a Santiago Maratea de intrusismo profesional por recomendar un té para adelgazar en Instagram.

El influencer Santiago Maratea fue denunciado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires tras recomendar un té para adelgazar en sus redes. La polémica creció cuando calificó de “traumadas” a profesionales de la salud que cuestionaron su accionar.

En sus redes sociales, el influencer promovió el consumo del té "No Carb". Inmediatamente, una de las profesionales cuestionó su accionar y la entidad presentó una carta documento en la que calificó su conducta de "agraviante, irresponsable e intrusiva".

El Colegio exigió que Maratea se retracte de sus dichos en Instagram y lo acusó de fomentar el intrusismo profesional y de denigrar a nutricionistas matriculados, dado que promovió la compra de un té con propiedades para adelgazar sin contar con la habilitación profesional correspondiente.

Su persona promociona y facilita la práctica ilegal de intrusismo profesional o ejercicio de la profesión de nutricionista sin la respectiva validación universitaria y de matriculación. Incluso promociona productos y líneas nutricionales sin su habilitación profesional”, indicaron en la carta de documento.

Además, el Colegio reclamó el cese de la publicidad encubierta, advirtiendo que detrás de estas recomendaciones existen empresas farmacéuticas y alimenticias que eligen a influencers para alcanzar a la comunidad de manera rápida y masiva. “Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar a la población”, remarcaron desde la presidencia de la entidad.

La promoción de Santiago Maratea sobre el té para adelgazar

En un reel publicado el 4 de julio en Instagram, Maratea afirmó: “De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso. Ayuda a tu cuerpo a usar los carbohidratos como energía y no acumularlos como grasa, además de evitar los picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”.

El influencer agregó: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que, a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.

Al respecto, el Colegio sostuvo que “es una acción intrusista, Maratea se mete en un tema que, porque él cree que su experiencia es favorable, lo mismo va a ocurrir con el resto".

Unos días más tarde, el Influencer apuntó contra las críticas que recibió de parte de médicos: "A todas las nutricionistas que me están bardeando, quiero decirles que me parecen unas traumadas".

