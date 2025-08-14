Denuncian a Santiago Maratea por promocionar un té para adelgazar en sus redes sociales

El influencer Santiago Maratea fue denunciado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires tras recomendar un té para adelgazar en sus redes. La polémica creció cuando calificó de “traumadas” a profesionales de la salud que cuestionaron su accionar.
Polémica por el té para adelgazar que recomendó Santiago Maratea
En sus redes sociales, el influencer promovió el consumo del té "No Carb". Inmediatamente, una de las profesionales cuestionó su accionar y la entidad presentó una carta documento en la que calificó su conducta de "agraviante, irresponsable e intrusiva".
El Colegio exigió que Maratea se retracte de sus dichos en Instagram y lo acusó de fomentar el intrusismo profesional y de denigrar a nutricionistas matriculados, dado que promovió la compra de un té con propiedades para adelgazar sin contar con la habilitación profesional correspondiente.
“Su persona promociona y facilita la práctica ilegal de intrusismo profesional o ejercicio de la profesión de nutricionista sin la respectiva validación universitaria y de matriculación. Incluso promociona productos y líneas nutricionales sin su habilitación profesional”, indicaron en la carta de documento.
Además, el Colegio reclamó el cese de la publicidad encubierta, advirtiendo que detrás de estas recomendaciones existenempresas farmacéuticas y alimenticias que eligen a influencers para alcanzar a la comunidad de manera rápida y masiva. “Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar a la población”, remarcaron desde la presidencia de la entidad.
La promoción de Santiago Maratea sobre el té para adelgazar
En un reel publicado el 4 de julio en Instagram, Maratea afirmó: “De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso. Ayuda a tu cuerpo a usar los carbohidratos como energía y no acumularlos como grasa, además de evitar los picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”.