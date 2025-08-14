A qué se dedicaba Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi

El pasado miércoles 13 de agosto, Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género. En esta nota, te contamos a qué se dedicaba antes de conocerse la sentencia.

ulieta Prandi y Claudio Contardi A qué se dedicaba Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi A qué se dedicaba Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi Claudio Contardi era un empresario vinculado al rubro gastronómico. Su perfil público se hizo conocido principalmente por su relación de una década con la modelo y conductora Julieta Prandi, con quien contrajo matrimonio en 2011.

De esa unión nacieron sus dos hijos, Mateo y Rocco. La pareja se separó a principios de 2019 y formalizó su divorcio en octubre de ese mismo año. Desde entonces, Contardi fue denunciado por su exesposa en múltiples causas por violencia familiar, violencia económica y abuso sexual.

Claudio Contardi Primera foto de Claudio Contardi preso NA La acusación principal en el juicio oral fue por abuso sexual con acceso carnal agravado, debido al grave daño provocado en la salud mental de la víctima. Prandi denunció los hechos en 2021, detallando abusos ocurridos entre julio de 2015 y marzo de 2018, en el domicilio conyugal ubicado en Escobar.

El pasado miércoles, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género. El tribunal ordenó su inmediata detención, y el imputado fue retirado del recinto en ese mismo momento.