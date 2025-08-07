Quién es Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi

Por Sitio Andino MuchoShow







El miércoles pasado comenzó el juicio oral contra Claudio Contardi, a partir de una denuncia presentada por su exesposa, Julieta Prandi. En esta nota, te contamos quién es él y todos los detalles del caso que mantiene en vilo a todos.

Claudio Contardi y Julieta Prandi (2) Claudio Contardi junto a Julieta Prandi Quién es Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi Claudio Contardi es un empresario vinculado al rubro gastronómico. Su figura pública tomó relevancia a partir de su relación de una década con la modelo y conductora Julieta Prandi, con quien contrajo matrimonio en 2011.

Fruto de esa unión nacieron sus dos hijos, Mateo y Rocco. La pareja se separó a comienzos de 2019 y formalizó su divorcio en octubre del mismo año. Desde entonces, Contardi ha sido denunciado por su exesposa en una serie de causas por violencia familiar, violencia económica y abuso sexual.

La acusación central que enfrenta en el juicio oral es por abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima. El hecho fue denunciado en 2021 por Prandi, y detalla abusos ocurridos entre julio de 2015 y marzo de 2018, en el domicilio conyugal ubicado en Escobar. Los delitos están caratulados como reiterados y en concurso real entre sí.

El pasado miércoles comenzó finalmente el juicio oral por la denuncia. Julieta Prandi fue la primera en declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana, en un proceso que llega tras seis años de espera desde que inició el camino judicial. / La Nación