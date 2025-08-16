Luto

Adiós a Alberto Martín: el reconocido actor nacional murió a los 81 años

El productor teatral Carlos Rottemberg lo confirmó en la red X. Según trascendidos, el actor atravesaba una enfermedad y se encontraba internado.

Por Sitio Andino MuchoShow

A la edad de 81 años, este sábado, el actor argentino Alberto Martín murió y fue confirmado a través de un triste mensaje de despedida en la cuenta de X del Multiteatro: "Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de los ‘históricos’ del espectáculo nacional. Nuestras más sentidas condolencias a toda su familia."

Aunque mucho no se sabe cómo fue, trasciende la noticia de que el actor teatral transitaba por un mal estado de salud y tuvo que ser internado por varios días. Incluso fue respaldado por los dichos de su amigo cercano, Carlos Rottemberg, ante TN al comentar que esperaba que mejorara de su enfermedad y así pasar tiempo juntos: “El plan era ese, porque Alberto era un gran cocinero”.

Qué enfermedad tenía el actor Alberto Martín

Aunque no se conocen con precisión las causas de su fallecimiento, era de público conocimiento que Alberto Martín fue sometido a una cirugía en 2021 por un tumor en su ojo derecho. Con optimismo, el actor había declarado: “Había que quitarlo o quitarlo”. Sin embargo, con el paso de los días, su estado de salud comenzó a deteriorarse visiblemente.

Quién era Alberto Martín

Nacido como Luis Alberto Di Feo el 8 de mayo de 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires, Alberto Martín inició su carrera actoral a los seis años, debutando en la película "La muerte está mintiendo" (1950).

Con los años, se fue consolidando en la televisión argentina con participaciones en ciclos como "Su comedia favorita", "Gutierritos" y "Los hijos de López", trabajos que lo convirtieron en un actor destacado del medio.

Su carrera cinematográfica incluyó películas como "Yo, el mejor", "Brigada en acción", "Los hijos de López" y "¡Qué linda es mi familia!".

No obstante, fue el teatro donde más se destacó, con obras memorables como "Fantástica", "La jaula de las locas" y "Mi querido Mr. New York".

En lo personal, estuvo casado durante 47 años con Marta, quien falleció en junio de 2018. Además, condujo las primeras versiones de programas de cocina y entrevistas en televisión, y era reconocido por su pasión por la gastronomía y su amor por Racing Club.

Fuente: LN y TN.

