En las últimas horas, un nuevo escándalo sacudió al mundo del espectáculo: Nancy Pazos cruzó a Analía Franchín por sus declaraciones sobre Julieta Prandi. En esta nota, te contamos cómo comenzó la polémica y qué fue lo que dijo la reconocida locutora.
Nancy Pazos salió con los tapones de punta contra Analía Franchín por el caso de Julieta Prandi
Tras conocerse que Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y trasladado a un penal, Analía Franchín cuestionó públicamente a Julieta Prandi con una polémica frase: “¿Qué pensás de que él acceda a la prisión domiciliaria? Porque él tiene una hija con otra persona, una bebita de 20 días”.
Ante esas palabras, fue la propia actriz quien respondió con firmeza, señalando a Franchín por su "falta de empatía". Nancy Pazos, por su parte, no se quedó callada y salió a respaldar a Prandi, apuntando contra la panelista de A la Barbarossa: "No le podés exigir a una víctima que se ponga empática con otra persona, cuando vos no lo sos con la víctima".
Más adelante, Pazos profundizó: "A Analía le faltó empatizar con la víctima, sino que empatizó con la mamá parturienta, esa beba y demás. Dejó de lado que, en este contexto, la víctima es justamente Julieta".
Mostrando claramente su indignación, la locutora agregó: "No fue una pregunta con respeto, sino hiriente. Creo que detrás de ese cuestionamiento hay algo que está relacionado con cuán culpable siente Analía que es este señor. Hay un dejo de duda, y eso lo percibe muy bien Julieta. Que vos seas periodista no te da derecho a preguntar cualquier cosa".