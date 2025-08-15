Qué le pasó a Eliana Guercio y por qué su salud ha generado tanta preocupación

En los últimos días, Eliana Guercio ha sido noticia en el mundo del espectáculo tras confirmarse que padece secuelas de una posible mala praxis . En esta nota, te contamos qué procedimientos se realizó y los motivos por los cuales su salud es una preocupación .

Según diversas fuentes, Eliana Guercio se sometió a una cirugía estética que la afectó gravemente . La pareja de Sergio "Chiquito" Romero manifestó que ella es víctima de una mala praxis .

A través de sus redes sociales, advirtió a sus seguidores sobre el peligro de dejarse intervenir por cualquier profesional que se promocione en internet con el respaldo de algunos famosos . "Yo caí así", confesó.

Por su parte, Mariana Calabró explicó: " Eliana hizo un tratamiento con láser . En realidad, ya se lo había hecho con otra médica y, como le había dado buenos resultados, quiso volver. La realidad es que perdió el contacto y buscó en otro lugar, y pasó lo que pasó ".

El tratamiento en cuestión sería el CO2, un procedimiento no invasivo con láser que tiene como objetivo pulir y mejorar la calidad de la piel, y que debe ser realizado por un profesional calificado. "Eliana tenía marcas de acné en la frente y pómulos. Se hizo el tratamiento, pero a las 36 horas, cuando deberían empezar a salir las cascaritas, sufrió un proceso inflamatorio tan severo que su rostro se deformó, especialmente en la zona de los párpados", detalló la periodista.

Dado que el asunto está siendo tratado por abogados, Guercio no puede hacer declaraciones públicas, pero Calabró conversó con allegados a la actriz, quienes confirmaron que "la piel le quedó como si le hubieran quemado con el láser".

Tras lo sucedido, Eliana intentó reclamar, pero en el centro de estética cambiaron su discurso: "La recepcionista le hizo masajes con una crema descongestiva y también le dijeron que tal vez necesitaba algún tratamiento extra para ver resultados". / Primicias Ya

