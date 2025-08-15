Alarma en el espectáculo

Qué le pasó a Eliana Guercio y por qué su salud ha generado tanta preocupación

Eliana Guercio atraviesa notorias secuelas de una posible mala praxis. Mirá qué procedimientos se realizó y por qué su salud está generando gran preocupación.

Qué le pasó a Eliana Guercio y por qué su salud ha generado tanta preocupación

Qué le pasó a Eliana Guercio y por qué su salud ha generado tanta preocupación

Por Sitio Andino MuchoShow

En los últimos días, Eliana Guercio ha sido noticia en el mundo del espectáculo tras confirmarse que padece secuelas de una posible mala praxis. En esta nota, te contamos qué procedimientos se realizó y los motivos por los cuales su salud es una preocupación.

Eliana Guercio (2)
Qué le pasó a Eliana Guercio

Qué le pasó a Eliana Guercio

Qué le pasó a Eliana Guercio y por qué su salud ha generado tanta preocupación

Según diversas fuentes, Eliana Guercio se sometió a una cirugía estética que la afectó gravemente. La pareja de Sergio "Chiquito" Romero manifestó que ella es víctima de una mala praxis.

Lee además
Nancy Pazos salió con los tapones de punta contra Analía Franchín por el caso de Julieta Prandi
Polémica en puerta

Nancy Pazos salió con los tapones de punta contra Analía Franchín por el caso de Julieta Prandi
Tras su inesperada ausencia en Telefe, ¿Qué pasará finalmente con La Voz Argentina?
Incertidumbre

Tras su inesperada ausencia en Telefe, ¿Qué pasará finalmente con La Voz Argentina?

A través de sus redes sociales, advirtió a sus seguidores sobre el peligro de dejarse intervenir por cualquier profesional que se promocione en internet con el respaldo de algunos famosos. "Yo caí así", confesó.

Por su parte, Mariana Calabró explicó: "Eliana hizo un tratamiento con láser. En realidad, ya se lo había hecho con otra médica y, como le había dado buenos resultados, quiso volver. La realidad es que perdió el contacto y buscó en otro lugar, y pasó lo que pasó".

El tratamiento en cuestión sería el CO2, un procedimiento no invasivo con láser que tiene como objetivo pulir y mejorar la calidad de la piel, y que debe ser realizado por un profesional calificado. "Eliana tenía marcas de acné en la frente y pómulos. Se hizo el tratamiento, pero a las 36 horas, cuando deberían empezar a salir las cascaritas, sufrió un proceso inflamatorio tan severo que su rostro se deformó, especialmente en la zona de los párpados", detalló la periodista.

Dado que el asunto está siendo tratado por abogados, Guercio no puede hacer declaraciones públicas, pero Calabró conversó con allegados a la actriz, quienes confirmaron que "la piel le quedó como si le hubieran quemado con el láser".

Tras lo sucedido, Eliana intentó reclamar, pero en el centro de estética cambiaron su discurso: "La recepcionista le hizo masajes con una crema descongestiva y también le dijeron que tal vez necesitaba algún tratamiento extra para ver resultados". / Primicias Ya

Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.

Temas
Seguí leyendo

Denuncian a Santiago Maratea por promocionar un té para adelgazar en sus redes sociales

La miniserie "Alvear... historias que laten" llegó a la pantalla grande y conmovió al departamento

General Alvear te espera: ¡Sacá tu entrada en cuotas para la Fiesta de la Cerveza!

A qué se dedicaba Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi

Eliminado y rescatado: el curioso caso de Luck Ra con un participante en La Voz Argentina

La Voz Argentina: cómo le fue al mendocino Pablo Galve y qué importante mensaje dejó

Airbag llega a Mendoza en medio de su tour arrollador con dos River agotados y más de 200 millones de streams

Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos

LO QUE SE LEE AHORA
Nancy Pazos salió con los tapones de punta contra Analía Franchín por el caso de Julieta Prandi
Polémica en puerta

Nancy Pazos salió con los tapones de punta contra Analía Franchín por el caso de Julieta Prandi

Las Más Leídas

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Te Puede Interesar

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Por Cecilia Zabala
Comenzó el traslado del titán de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo. EN VIVO
Histórico

Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo

Por Sitio Andino Sociedad
Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Por Pablo Segura