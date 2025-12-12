Economías regionales: recuperación desigual mientras crecen las tensiones estructurales según Coninagro

El desempeño de las economías regionales argentinas durante octubre dejó un panorama heterogéneo, marcado por señales de recuperación en algunos rubros y persistentes dificultades en otros. El Semáforo de Economías Regionales que realiza mes a mes Coninagro registró seis actividades en verde, siete en amarillo y seis en rojo, configurando un mapa donde conviven mejoras parciales con problemáticas estructurales que limitan la rentabilidad y la capacidad de expansión productiva de los productores argentinos.

Uno de los datos salientes del mes fue el avance de la actividad apícola , que logró pasar del amarillo al verde, impulsada por una mejora en los precios, un mayor dinamismo exportador y una expansión del stock de colmenas . Este comportamiento contrasta con las actividades situadas en rojo, entre ellas yerba mate , arroz , papa , vino y mosto , hortalizas y algodón , donde el deterioro del componente de negocio volvió a evidenciarse como el principal factor de rezago.

El semáforo contempla tres dimensiones: negocio , producción y mercado . La primera analiza la evolución de precios y costos; la segunda, la superficie o stock y el nivel de producción; y la tercera, el desempeño del comercio exterior y del consumo interno. Bajo este esquema, las actividades en rojo muestran un claro desfasaje entre los precios percibidos por el productor y la inflación, acompañado por un aumento sostenido de los costos operativos . La combinación erosiona la rentabilidad y restringe la recuperación de los sectores afectados.

En el extremo opuesto, las actividades en verde exhibieron precios que crecieron por encima de la inflación , un comportamiento que permitió recomponer márgenes y consolidar avances. Entre ellas se encuentran los complejos bovino , porcino , aviar , ovino , granario y, desde octubre, la apicultura . También se observaron señales favorables en los mercados externos y un acompañamiento desde los indicadores productivos .

La apicultura fue uno de los casos más destacados del mes. El kilo de miel registró una mejora interanual del 33%, y las exportaciones alcanzaron los 233 millones de dólares, con un crecimiento del 32% en los últimos doce meses. La consolidación del sector se apoyó además en la expansión del stock, que llegó a 4 millones de colmenas, y en un leve incremento productivo hasta alcanzar unas 75 mil toneladas anuales. Dado que el 90% de la producción se destina al mercado externo, la recuperación del precio internacional resultó central para explicar el cambio de color en el semáforo.

Señales mixtas en las actividades en amarillo

Las actividades ubicadas en amarillo presentaron señales mixtas. Sectores como forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca y peras y manzanas mostraron precios que no lograron acompañar la inflación, una demanda interna estable o sin dinamismo y costos elevados. Esta combinación generó procesos de recuperación más prolongados, sin la solidez suficiente para consolidar un cambio estructural.

Perfil exportador de las economías regionales

En paralelo, el análisis del comercio exterior de las economías regionales permitió dimensionar el peso relativo de cada complejo en la generación de divisas. Entre enero y octubre de 2025, las 19 actividades relevadas acumularon exportaciones por 48.420 millones de dólares, un aumento del 61% respecto del promedio histórico de la última década. La estructura exportadora se mantuvo fuertemente concentrada: el 78% correspondió a los complejos granarios y el 8,5% al sector bovino, mientras que el restante 13,5% fue aportado por las demás economías regionales.

Dinámica de las importaciones

En cuanto a las importaciones, el total del período ascendió a 2.943 millones de dólares, de nuevo con un protagonismo preponderante del complejo granario, que explicó el 76% de las compras externas. Le siguieron la actividad forestal, el sector porcino y el algodón, con participaciones más reducidas pero de creciente dinamismo.

Las diferencias sectoriales resultan más marcadas cuando se comparan las cifras recientes con los promedios del mismo período de los últimos nueve años. El tabaco lideró el crecimiento exportador con un salto del 302%, seguido por el arroz (174%) y el complejo forestal (156%). El sector lácteo también mostró un destacado desempeño, con un incremento del 135%. En contraste, la actividad avícola fue la única con una caída significativa, con un retroceso del 65% frente a su promedio histórico.

Resultados en importaciones por actividad

Del lado de las importaciones, el maní duplicó sus compras externas, seguido por los cítricos dulces y los vinos, que también mostraron fuertes incrementos. En el extremo opuesto, la papa, la apicultura y las hortalizas registraron caídas relevantes en sus importaciones.

Tensiones estructurales por actividad

El análisis desagregado por actividad productiva confirma las tensiones estructurales que enfrenta buena parte de las economías regionales. En algodón, por ejemplo, los precios apenas crecieron 8% interanual, muy por debajo de la inflación, mientras que las exportaciones cayeron 11% y las importaciones se dispararon 129%. El arroz exhibió una pérdida real del 40% en el precio percibido por el productor y una reducción proyectada de la superficie sembrada para la próxima campaña. En el complejo bovino, a pesar de un fuerte incremento de los precios al productor y buenos resultados exportadores, el stock se redujo 2% interanual, evidenciando tensiones en la recomposición del rodeo.

Sectores con señales favorables

Entre los complejos con señales más favorables, los granos volvieron a liderar el desempeño del sector agroexportador. Con una producción estimada en 142,6 millones de toneladas para la campaña 2025/26, las expectativas de crecimiento se consolidan tanto en términos de superficie sembrada como de volúmenes exportados. En paralelo, los cítricos dulces y el sector ovino exhibieron precios en ascenso y mejoras en los mercados externos, mientras que el complejo forestal registró un incremento significativo en sus exportaciones.

La radiografía del mes confirma que la heterogeneidad continúa siendo el rasgo dominante de las economías regionales. La recuperación avanza a velocidades distintas, influida por la estructura de costos, la dinámica del comercio exterior, la evolución de los precios relativos y la capacidad de inversión de cada cadena productiva. En este escenario, las señales de mejora coexisten con desafíos persistentes que condicionan la competitividad y la estabilidad de sectores clave para el interior del país.