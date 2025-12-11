Las Heras: se quedó sin combustible, fue a buscar ayuda y terminó asaltado

El joven asaltado en Las Heras tiene 29 años.

Por Celeste Funes







Un hombre de 29 años fue víctima de un asalto en Las Heras cuando se dirigía a una estación de servicio para conseguir un bidón de combustible. El hecho se registró pasadas las 22.40, en las inmediaciones de calle Omar Castillo y el Lateral del Acceso Norte.

Camino a buscar combustible, un hombre fue asaltado y amenazado en Las Heras Según la información policial, la víctima se había quedado sin combustible en el Barrio Tamarindo. Al encontrarse cerca de la estación de servicios de Jocolí, decidió caminar hasta el lugar. Desafortunadamente, en ese trayecto fue interceptado por dos sujetos que lo intimidaron con un arma de fuego.

Tras amenazarlo, los delincuentes le sustrajeron una billetera con $150.000, un teléfono Redmi y su licencia de conducir, para luego darse a la fuga por la zona. Por fortuna, no se registraron heridos como consecuencia del ataque.

El caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal Nº2, que inició las actuaciones correspondientes y trabaja en la identificación de los ladrones.