4 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Televisores con hasta 40% de descuento en supermercados: qué modelos hay y dónde conseguirlos

Supermercados ofrecen hasta 40% de descuento en televisores y opciones de pago en cuotas. Qué modelos están en promoción y dónde conseguirlos.

Por Sitio Andino Economía

Dos supermercados con presencia en la provincia de Mendoza ofrecen descuentos de hasta 40% en televisores. Se trata de Coto y Carrefour, dos cadenas que permiten comprar desde sus sitios web modelos de distintas marcas y tamaños con rebajas atractivas para la economía familiar.

A través de estas promociones, los clientes pueden acceder a televisores con descuentos importantes y opciones de financiamiento que incluyen hasta 12 cuotas sin interés. Entre las ofertas, hay Smart TV de 55’’ con 40% off, y modelos de 75’’ con la posibilidad de pagarlos en cuotas.

televisor promocion
Las dos cadenas de supermercados que ofrecen descuentos en televisores son Coto y Carrefour

Televisores en promoción en Carrefour: descuentos y cuotas

Carrefour ofrece rebajas de hasta 39% en su tienda online, además de la posibilidad de financiar algunos modelos en hasta 12 cuotas sin interés.

De acuerdo con medios nacionales, estas son algunas de las ofertas destacadas:

Smart TV 55’’ TCL

  • Precio en oferta: $799.000
  • Descuento del 39%
  • En 6 cuotas sin interés

Smart TV 55’’ Philips

  • Precio en oferta: $699.000
  • Descuento del 29%
  • En 6 cuotas sin interés

Smart TV 65’’ Samsung

  • Precio en oferta: $1.499.000
  • Descuento del 31%
  • En 6 cuotas sin interés

Smart TV 60’’ LG

  • Precio en oferta: $1.299.000
  • Descuento del 26%
  • En 6 cuotas sin interés

Smart TV 75’’ Philips

  • Precio en oferta: $3.299.000
  • Descuento del 23%
  • En hasta 12 cuotas sin interés

Smart TV 55’’ LG Oled

  • Precio en oferta: $2.999.999
  • Descuento del 20%
  • En hasta 9 cuotas sin interés
En Coto se consiguen televisores con 25% de descuento

Ofertas en Coto: precios y modelos disponibles

Coto ofrece rebajas de hasta 25% pagando en una cuota, además de beneficios exclusivos para los miembros de su comunidad.

Estas son algunas de las opciones disponibles:

Smart TV 65’’ Philips

  • Precio en oferta en un pago: $1.762.499
  • Descuento del 25%

Smart TV 43’’ THS

  • Precio en oferta: $307.499
  • Descuento del 25%

Smart TV 50’’ BGH

  • Precio en oferta: $464.999
  • Descuento del 25%

Smart TV 55’’ LG

  • Precio en oferta: $759.999
  • Descuento del 20%

Smart TV 65’’ BGH

  • Precio en oferta: $974.999
  • Descuento del 25%

Con la llegada de diciembre, tales ofertas se vuelven una oportunidad para quienes buscan renovar o sumar un televisor en el hogar. Los descuentos y posibilidades de financiación permite a los mendocinos acceder a un electrodoméstico con rebajas interesantes/ Iprofesional

