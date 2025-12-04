Televisores con hasta 40% de descuento en supermercados: qué modelos hay y dónde conseguirlos

Dos supermercados con presencia en la provincia de Mendoza ofrecen descuentos de hasta 40% en televisores. Se trata de Coto y Carrefour, dos cadenas que permiten comprar desde sus sitios web modelos de distintas marcas y tamaños con rebajas atractivas para la economía familiar.
A través de estas promociones, los clientes pueden acceder a televisores con descuentos importantes y opciones de financiamiento que incluyen hasta 12 cuotas sin interés. Entre las ofertas, hay Smart TV de 55’’ con 40% off, y modelos de 75’’ con la posibilidad de pagarlos en cuotas.
Televisores en promoción en Carrefour: descuentos y cuotas
Carrefour ofrece rebajas de hasta 39% en su tienda online, además de la posibilidad de financiar algunos modelos en hasta 12 cuotas sin interés.
De acuerdo con medios nacionales, estas son algunas de las ofertas destacadas:
Smart TV 55’’ TCL
Precio en oferta: $799.000
Descuento del 39%
En 6 cuotas sin interés
Smart TV 55’’ Philips
Precio en oferta: $699.000
Descuento del 29%
En 6 cuotas sin interés
Smart TV 65’’ Samsung
Precio en oferta: $1.499.000
Descuento del 31%
En 6 cuotas sin interés
Smart TV 60’’ LG
Precio en oferta: $1.299.000
Descuento del 26%
En 6 cuotas sin interés
Smart TV 75’’ Philips
Precio en oferta: $3.299.000
Descuento del 23%
En hasta 12 cuotas sin interés
Smart TV 55’’ LG Oled
Precio en oferta: $2.999.999
Descuento del 20%
En hasta 9 cuotas sin interés
Ofertas en Coto: precios y modelos disponibles
Coto ofrece rebajas de hasta 25% pagando en una cuota, además de beneficios exclusivos para los miembros de su comunidad.
Estas son algunas de las opciones disponibles:
Smart TV 65’’ Philips
Precio en oferta en un pago: $1.762.499
Descuento del 25%
Smart TV 43’’ THS
Precio en oferta: $307.499
Descuento del 25%
Smart TV 50’’ BGH
Precio en oferta: $464.999
Descuento del 25%
Smart TV 55’’ LG
Precio en oferta: $759.999
Descuento del 20%
Smart TV 65’’ BGH
Precio en oferta: $974.999
Descuento del 25%
Con la llegada de diciembre, tales ofertas se vuelven una oportunidad para quienes buscan renovar o sumar un televisor en el hogar. Los descuentos y posibilidades de financiación permite a los mendocinos acceder a un electrodoméstico con rebajas interesantes/ Iprofesional