General Alvear: atrapó a un ladrón que le robó, días después el "ladrón"lo denunció y tendrá que enfrentar a la justicia

Un robo en General Alvear con consecuencias inesperadas.

David Dziemid fue víctima de un episodio de inseguridad hace un mes y medio cuando un delincuente robó las pertenencias del interior de una camioneta, estaba afuera del Sanatorio Gasa donde su mamá acababa de ser operada, motivo por el cual viajó a General Alvear.

Al advertir la situación de robo, él mismo detuvo al ladrón y lo retuvo hasta que llegó la policía. David regresó al sur del país donde reside y en las últimas horas, según relata, fue notificado que se tendrá que presentar ante la justicia porque el sujeto que le sacó las pertenencias de la camioneta lo acusa de haberlo golpeado.

David contó a Noticiero Andino como se dieron los hechos y sus derivaciones posteriores: "El 25 de octubre nosotros saliendo del sanatorio, donde estaba internada mi madre, nos encontramos con un ladrón que nos quiso robar de adentro de la camioneta todo. Entonces lo alcancé al muchacho y lo tuve 20 minutos ahí agarrado hasta que llegó la policía, nos encontramos con todas las pertenencias de mi viejo. Nos había sacado la billetera con toda la documentación, papeles, dinero en efectivo, herramientas que llevaban una camioneta", refirió Dziemid.

"Cuando llegó la policía revisaron la camioneta, no buscaron rastro ni nada, directamente de ahí tuvimos que ir a la comisaría cerca de las 13:30 y terminamos saliendo a las 5 de la tarde con tanta papelería. Yo vivo en Catriel, Río Negro y viajamos con mi hermana de Neuquén, para ver a mi madre", relató David.

¿Cómo continuó la causa después de esa situación? No tuvimos más llamada ni papel sobre la situación de la causa y este 9 diciembre me llamaron cerca del mediodía advirtiéndonos que nos teníamos que presentar el próximo 15 de diciembre en Alvear. El tema es que el muchacho que nos quiso robar había hecho un descargo y manifestó que lo habíamos golpeado. Estuvo 20 días detenido y lo soltaron. Ahora este sujeto nos acusa por haberlo reducido y haberlo retenido hasta que llegó a la policía. No están tomando el pelo tanto el fiscal y todos los que estaban de turno ahí es como que se te ríen en la cara, ¿viste? O sea, pero para el delincuente no hay ley, ¿entendés?, comentó David. La increíble historia de David y su familia en General Alvear Embed - “ROBÓ Y EN 20 DÍAS ESTUVO AFUERA, ENCIMA ME DENUNCIÓ”