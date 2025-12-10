10 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
El mundo del réves

General Alvear: atrapó a un ladrón que le robó, días después el "ladrón"lo denunció y tendrá que enfrentar a la justicia

Un hecho inusual se dio en General Alvear, con derivaciones insospechadas y víctimas que terminaron siendo victimarios tras una situación de inseguridad.

Un robo en General Alvear con consecuencias inesperadas.

Un robo en General Alvear con consecuencias inesperadas.

Por Sitio Andino Departamentales

David Dziemid fue víctima de un episodio de inseguridad hace un mes y medio cuando un delincuente robó las pertenencias del interior de una camioneta, estaba afuera del Sanatorio Gasa donde su mamá acababa de ser operada, motivo por el cual viajó a General Alvear.

Al advertir la situación de robo, él mismo detuvo al ladrón y lo retuvo hasta que llegó la policía. David regresó al sur del país donde reside y en las últimas horas, según relata, fue notificado que se tendrá que presentar ante la justicia porque el sujeto que le sacó las pertenencias de la camioneta lo acusa de haberlo golpeado.

Lee además
A nueve meses del fatal accidente, la familia convoca a una manifestación video
Reclamo

Video: convocan a una nueva manifestación por la muerte del joven ciclista en General Alvear
Licenciatura en enfermería en General Alvear.
Educación y salud

Enfermeros de General Alvear avanzan hacia el título de licenciados

David contó a Noticiero Andino como se dieron los hechos y sus derivaciones posteriores: "El 25 de octubre nosotros saliendo del sanatorio, donde estaba internada mi madre, nos encontramos con un ladrón que nos quiso robar de adentro de la camioneta todo. Entonces lo alcancé al muchacho y lo tuve 20 minutos ahí agarrado hasta que llegó la policía, nos encontramos con todas las pertenencias de mi viejo. Nos había sacado la billetera con toda la documentación, papeles, dinero en efectivo, herramientas que llevaban una camioneta", refirió Dziemid.

"Cuando llegó la policía revisaron la camioneta, no buscaron rastro ni nada, directamente de ahí tuvimos que ir a la comisaría cerca de las 13:30 y terminamos saliendo a las 5 de la tarde con tanta papelería. Yo vivo en Catriel, Río Negro y viajamos con mi hermana de Neuquén, para ver a mi madre", relató David.

¿Cómo continuó la causa después de esa situación? No tuvimos más llamada ni papel sobre la situación de la causa y este 9 diciembre me llamaron cerca del mediodía advirtiéndonos que nos teníamos que presentar el próximo 15 de diciembre en Alvear. El tema es que el muchacho que nos quiso robar había hecho un descargo y manifestó que lo habíamos golpeado. Estuvo 20 días detenido y lo soltaron. Ahora este sujeto nos acusa por haberlo reducido y haberlo retenido hasta que llegó a la policía. No están tomando el pelo tanto el fiscal y todos los que estaban de turno ahí es como que se te ríen en la cara, ¿viste? O sea, pero para el delincuente no hay ley, ¿entendés?, comentó David.

La increíble historia de David y su familia en General Alvear

Embed - “ROBÓ Y EN 20 DÍAS ESTUVO AFUERA, ENCIMA ME DENUNCIÓ”

Temas
Seguí leyendo

General Alvear: intentaba cruzar la ruta con su bicicleta y murió atropellado en Bowen

Operativo contra el abigeato: incautan ganado ilegal y kilos de carne en mal estado

Agricultura relevó a un productor de General Alvear que accedió a financiamiento para el programa forrajero

El Gobierno de Mendoza recorrió clubes de Tunuyán, San Rafael y Alvear y entregó nuevos aportes deportivos

Video: un joven fue apuñalado en General Alvear tras un violenta agresión en la vía pública

Alejandro Molero respaldó el proceso legislativo por la DIA de Cobre Mendocino

General Alvear lanza sus colonias de verano con más sedes y transporte para los chicos

General Alvear despidió el año con el gran encuentro del programa "Alvear Baila"

LO QUE SE LEE AHORA
Joaquín y su mamá Sandra video
Rifa solidaria

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

Las Más Leídas

Joaquín y su mamá Sandra video
Rifa solidaria

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

ANSES: quiénes cobran este miércoles 10 de diciembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este miércoles 10 de diciembre de 2025

Reforma laboral: qué es el banco de horas y cómo impactaría en la jornada de los trabajadores
FLEXIBILIZACIÓN

Reforma laboral: qué es el banco de horas y cómo impactaría en la jornada de los trabajadores

Maipú se prepara para la cuarta edición del Festival del Vacío a la Llama
Fiesta gastronómica

Vuelve el Festival del "Vacío a la Llama": más de 40 equipos competirán en Maipú

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329

Te Puede Interesar

Brote de gripe en EE.UU. y Europa: la recomendación de los especialistas de Mendoza.
Prevención

Brote de gripe en EE.UU. y Europa: la recomendación de los especialistas de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Fabián Gregorio en Aconcagua Radio: Queremos ejecutar PSJ cuanto antes, en un plazo que no exceda un año
Entrevista

Fabián Gregorio en Aconcagua Radio: "Queremos ejecutar PSJ cuanto antes, en un plazo que no exceda un año"

Por Aconcagua Radio
Ocurrió en el interior de una fisca en Colonia Segovia 
Tragedia

Fatal accidente en Guaymallén: una niña de 2 años murió tras ser atropellada por un repartidor

Por Carla Canizzaro