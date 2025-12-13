Sistema de Videovigilancia del CEO: intervenciones claves que frustraron delitos en Mendoza

Sistema de Videovigilancia del CEO: intervenciones clave que frustraron delitos en Mendoza

En las últimas horas, el Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) intervino de manera inmediata y permitió desarticular distintos hechos delictivos ocurridos en el Gran Mendoza y en el Este provincial. Como resultado de los operativos, los responsables fueron aprehendidos y se logró recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.

Detalles de los distintos operativos El primer procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Mitre y Montevideo, en Ciudad, luego de que un llamado a la línea de emergencias alertara sobre el robo de un vehículo Fiat Duna. De forma inmediata, el CEO inició el monitoreo del desplazamiento del rodado y coordinó un cerrojo policial con móviles de Capital, Guaymallén y Las Heras. Gracias a la acción articulada, el automóvil fue interceptado en General Paz y Juncal, en el departamento de Las Heras. El conductor, un hombre de 35 años con antecedentes penales, descendió del vehículo e intentó huir hacia un descampado, pero fue alcanzado y aprehendido por personal policial.

Embed - Delitos frustrados tras el monitoreo en tiempo real del Sistema de Videovigilancia del CEO En otro operativo, desarrollado en el Este provincial, las cámaras del CEO detectaron a dos individuos mientras sustraían adornos navideños instalados por la Municipalidad en la plaza departamental de Rivadavia. La rápida intervención de las movilidades policiales permitió localizarlos y reducirlos en calle Aristóbulo del Valle.

Embed - Delitos frustrados tras el monitoreo en tiempo real del Sistema de Videovigilancia del CEO Durante el procedimiento se secuestraron diez metros de guirnalda, cinco metros de luces LED, cuatro moños y cuatro cajas. Los aprehendidos, de 18 y 21 años, además, portaban un cuchillo cada uno.

