Héctor Cámpora, a 45 años de su muerte: el dirigente clave en el retorno del peronismo

Este 19 de diciembre se cumplen 45 años de la muerte de Héctor Cámpora, un político argentino clave para el regreso del peronismo tras años de proscripción y para el retorno de su líder, Juan Domingo Perón. Aunque su presidencia en 1973 fue breve, su figura y legado siguen vigentes, incluso en el nombre de la agrupación juvenil La Cámpora.

A 45 años del fallecimiento de Héctor Cámpora: quién fue y cuál fue su rol en el peronismo Nacido el 26 de marzo de 1909 en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Héctor José Cámpora se vinculó desde joven al peronismo y forjó una relación de lealtad absoluta con Juan Domingo Perón, quien lo consideró uno de sus dirigentes más confiables. Esa cercanía resultó determinante para su proyección política en un momento bisagra de la historia argentina.

En 1973, ante la imposibilidad legal de Perón de postularse como candidato, Cámpora fue elegido para encabezar la fórmula del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). Ganó las elecciones con amplia mayoría y asumió la presidencia el 25 de mayo de ese año, con el objetivo central de facilitar el regreso definitivo de Perón al poder.

Héctor Cámpora - Perón Tras dejar la presidencia en casi dos meses, fue embajador del país en México. Foto: web Su gobierno, que se extendió por apenas 49 días, estuvo marcado por una fuerte apertura política y social. Entre sus primeras medidas se destacó la liberación de presos políticos y el impulso de una agenda de reconciliación nacional. Sin embargo, las tensiones internas dentro del propio peronismo y las presiones de los sectores que reclamaban el liderazgo directo de Perón precipitaron su renuncia el 13 de julio de 1973. De ese modo, habilitó la convocatoria a nuevas elecciones, en las que Perón fue electo presidente.

Tras dejar el cargo, Cámpora fue designado embajador argentino en México. Luego del golpe de Estado de 1976, permaneció en ese país en condición de exiliado. Gravemente enfermo, regresó a la Argentina en 1980 gracias a una amnistía otorgada por la dictadura militar. Falleció el 19 de diciembre de ese año, en la ciudad de Buenos Aires. Fuente: argentina.gob.ar

