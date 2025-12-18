Llaman a licitación para combatir la plaga de la mosca del Mediterráneo: cómo funciona el método de las bolsas de papel

El ISCAMEN (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) llamó a licitación para contratar el servicio de aeroaplicación que combate la mosca del Mediterráneo.

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) llamó a licitación para combatir la plaga de la mosca del Mediterráneo durante el 2026 . Se trata de la contratación del servicio de aeroaplicación por el método de bolsas de papel , por un monto de $950.000.000.

De acuerdo con la resolución 752 publicada este jueves en el Boletín Oficial, el llamado público de Iscamen está destinado a cubrir las necesidades del Programa de Mosca del Mediterráneo del próximo año, a través de "aeroaplicaciones con fines fitosanitarios de materiales biológicos mediante TIE (Técnica del Insecto Estéril) con el método de bolsas de papel para 1000 horas".

El texto, firmado por José Orts , presidente del instituto, señala que el organismo cuenta con el presupuesto necesario para afrontar el gasto que implica este procedimiento.

La mosca del Mediterráneo, cuyo nombre científico es Ceratitis capitata, es una de las llamadas "moscas de la fruta" que se distribuyen en el mundo desde zonas tropicales a templadas, existiendo un registro de 4257 especies. La mayoría son fitófagas, es decir se alimentan de vegetales , y muchas de ellas son reconocidas como plagas de los cultivos, ya que provocan fuertes pérdidas en la producción .

Este insecto es considerado mundialmente como una de las plagas agrícolas más dañinas para los frutales y hortalizas, capaz de atacar a más de 250 especies vegetales. En estado de larva o gusano se alimenta de la pulpa de la fruta, provocando su pudrición y destrucción.

Para combatirlas, el Iscamen realiza aeroaplicaciones: desde aviones arrojan bolsas de papel con pupas de machos estériles mezcladas con alimento que, al caer, se abre y las moscas emergen, se alimentan y maduran, buscando aparearse con hembras fértiles, pero al ser estériles, no dejan descendencia, reduciendo la población de la plaga y protegiendo cultivos.

Lucha contra la Lobesia Botrana

Este jueves, a través del decreto del 2264, el Gobierno de Mendoza aprobó una partida de $3.500.000.000 para el Fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola para afrontar la lucha contra la plaga Lobesia Botrana, conocida como Polilla de la Vid.

Este fiideicomiso tiene entre sus objetivos "brindar asistencia financiera a establecimientos elaboradores de vino y/o mosto sulfitado y/o establecimientos concentradores y/o exportadores de este último producto, para la adquisición de uva, vino y/o mosto sulfitado a personas físicas o jurídicas con emprendimientos radicados dentro del territorio de la Provincia de Mendoza", explica la norma.

Parte del Programa de Control y Erradicación de la plaga Lobesia Botrana incluye "llevar a cabo todas las acciones y contrataciones tendientes a favorecer la estabilidad de stock vínicos en Mendoza, con una finalidad eminentemente social, sin asegurar resultado financiero alguno", señala el decreto.

Según datos oficiales del Iscamen, Mendoza concentra el 75% de la superficie nacional de vid, con 160.000 hectáreas cultivadas. No es un detalle menor si se considera que en 2024 las exportaciones de vino embotellado generaron ingresos por 713 millones de dólares FOB, dentro de un total de 1.600 millones de dólares exportados por la provincia, incluyendo jugos, mostos, pasas y uvas frescas.

El impacto potencial de la plaga, que puede provocar pérdidas de hasta el 50%, convierte la política de control en un asunto de interés público de primer orden, destacó un informe del Foro Nuevo Cuyo.