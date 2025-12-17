¿Cuáles son las tasas de interés de los créditos hipotecarios?

El mercado de los créditos hipotecarios atraviesa su mayor nivel de actividad en años en el sector privado. Desde 2024, los bancos ampliaron sus líneas para comprar o construir vivienda y hoy ofrecen una variedad de alternativas que van desde préstamos ajustados por inflación (UVA) hasta créditos en pesos a tasa variable —estos últimos, en general, más caros y menos accesibles para las familias. En esta nota te contamos qué tasas ofrecen los distintos bancos.

En la actualidad, la mayoría de los créditos hipotecarios se expresan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) , un indicador que sigue la inflación y ajusta el capital del préstamo de forma permanente. La tasa de interés, en cambio, es fija, pero el valor de la cuota final depende del ajuste inflacionario.

A continuación, el mapa actualizado de tasas y condiciones vigentes a noviembre de 2025.

Financia hasta $250 millones.

Destino: compra, construcción, terminación o ampliación.

Hasta el 80% del valor de la vivienda .

Plazo: hasta 15 años .

Tasa: 13,9% TNA (plan sueldo o Pack Emprendedor).

La cuota no puede superar el 25% de los ingresos del grupo familiar.

Banco Ciudad

Suspendió sus créditos hipotecarios.

Solo ofrece préstamos personales para vivienda.

Banco Nación

Destinos: compra, cambio, construcción, ampliación, refacción o terminación.

Línea UVA: Cuenta sueldo: 6% TNA (antes era 4,5%) hasta 210.000 UVA. Resto de clientes: 12% TNA .

Plazo: hasta 30 años .

Relación cuota/ingreso: 25% clientes en general. 30% empleados públicos o usuarios de cuenta CERA.

Financiamiento: 75% del valor (hasta 90% para sector público).

Banco de Córdoba (Bancor)

Monto: hasta 250.000 UVA .

Tasa: 8,9% TNA (cuenta sueldo) o 9,9% (otros clientes).

Financia hasta el 75% .

Destino: vivienda única; compra, construcción, ampliación o terminación.

Plazo: hasta 20 años.

ICBC

Plazo: hasta 20 años .

Tasa: 11% TNA clientes generales / 12% TNA cuenta sueldo.

Monto: hasta $360 millones o 75% del valor.

Ejemplo: por cada $100 millones a 20 años, cuota inicial: $1.032.188.

BBVA

Plazo: hasta 30 años .

Créditos en UVA, sin monto máximo.

Tasa: 6,9% TNA (cuenta sueldo) / 8,9% TNA resto.

Financia hasta el 80% de la vivienda.

Banco Provincia (Bapro)

Créditos en pesos a tasa variable , no UVA.

Plazo: 20 años.

Tasa: 36% TNA (CFT 41,72%).

Cuota inicial por $100 millones: $3.042.950 .

Financia hasta el equivalente a U$S 250.000.

Santander

Hasta 30 años .

Sin monto máximo.

Tasa fija 15% TNA UVA .

Solo para acreditación sueldo.

Destino: vivienda permanente.

Galicia

Hasta 20 años .

Compra de primera vivienda.

Hasta el 70% del valor.

Tasa 15% TNA UVA para cuenta sueldo.

Supervielle

Hasta 15 años .

Financia hasta el 65% del precio.

Destinos: compra, mejora, refacción o ampliación.

Tasa 15% TNA (UVA) solo clientes plan sueldo.

Macro

Hasta 20 años .

Hasta 70% del valor (60% para algunos perfiles).

Tasa: 15% TNA UVA , plan sueldo.

Destino: primera vivienda.

Relación cuota/ingreso: 25%.

Credicoop

Hasta 20 años .

Monto: hasta $200 millones .

Tasa: 12,5% TNA cuenta sueldo / 13,5% resto.

Compra de primera o segunda vivienda; construcción.

Banco Patagonia

Hasta $120 millones .

Plazo: 30 años.

Relación cuota/ingreso: 25%.

Tasa 14% TNA UVA (plan sueldo).

Destinos: compra o refacción vivienda permanente.

Banco del Sol

Plazo: 20 años .

Financia hasta el 80% del inmueble.

Tasa 9% TNA UVA (plan sueldo).

Sin límite máximo de monto.

Brubank

Plazo: 30 años .

Monto: hasta $250 millones o 70% del valor.

Tasa: 8% TNA UVA (plan sueldo) / 10% resto.

Banco Dino

Hasta 250.000 UVA y 75% del valor.

Plazo: 15 años.

Tasa preferencial para cuenta sueldo.

Banco Santa Fe, San Juan y Santa Cruz

Monto: hasta $315 millones .

Financia hasta 75%.

Plazo: 20 años.

Tasa: 9,9% TNA (plan sueldo) / 12,3% resto.

Destino: compra primera o segunda vivienda.

Banco Comafi

Hasta 20 años .

Sin monto máximo.

Financia 75%.

Tasa 10,5% TNA (plan sueldo y emprendedores) / 12,5% resto.

Compra, refacción o ampliación.

Banco de Corrientes

Plazo: 15 años.

Financia hasta 75%.

Tasa: 12% TNA (cuenta sueldo) / 13% resto.

Destino: compra, construcción, ampliación y refacción.

Banco de Neuquén

Hasta $150 millones y 80% del valor.

Plazo: 20 años.

Tasa: 3,5% TNA (hasta $75 millones, cuenta sueldo) 4,5% TNA (con paquete de productos) 8,5% y 9,5% hasta $150 millones

Ejemplo: cada $100 millones a 20 años → cuota inicial $867.800 (tasa 8,5%).

Cómo funcionan los créditos UVA

La UVA está atada al índice CER, que sigue la inflación con un rezago de 45 días.

Los créditos UVA funcionan así:

El préstamo se otorga en cantidad de UVA , no en pesos.

La tasa es fija, pero la cuota en pesos cambia según el valor de la UVA del día de pago.

El saldo de deuda también se actualiza por inflación.

Es comparable a una cuota fija en dólares: paga más o menos según el valor del día.

Un mercado en constante movimiento

Las tasas y condiciones que muestran los bancos en noviembre de 2025 cambian periódicamente. La elección del crédito depende del perfil del cliente, del nivel de ingresos, de la inflación futura y del anticipo disponible.

