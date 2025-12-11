La construcción no repunta: caen las ventas de insumos y sube el precio por metro cuadrado

La venta de materiales para la construcción continúa en caída y en noviembre registró una baja interanual del 5,5% y de 7,1% respecto de octubre. Así lo midió el Índice Construya (IC), un indicador que releva la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos fabricados por las empresas que lo integran.

“En la segunda parte del año, la actividad sectorial se vio impactada negativamente por la elevada volatilidad financiera, a lo cual se sumó en algunos momentos el factor climático adverso”, señalaron desde IC en un comunicado enviado a la Agencia Noticias Argentinas.

El parte añadió que “en la medida en que el horizonte de planeamiento continúe despejándose, disminuya la tasa de interés y la oferta de crédito resurja con fuerza, la inversión inmobiliaria y la actividad de la construcción tendrán perspectivas alentadoras”.

construcción La venta de insumos para la construcción tuvo una caída interanual de 5,5% en noviembre. Precio del metro cuadrado en Mendoza En este escenario, construir una vivienda en el país atraviesa un momento complejo, aunque con cierta relatividad cuando se lo analiza en función del tipo de cambio. Lo cierto es que edificar sigue siendo costoso, incluso para quienes ya cuentan con el terreno o parte de los materiales.

De acuerdo con el Colegio de Arquitectos de Mendoza, el índice de la construcción en el último trimestre del año se ubicó en $1.257.571,11 por metro cuadrado, alrededor de $50.000 más que en el trimestre anterior.