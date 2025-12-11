Estación Transformadora Valle de Uco: inversión, plazos y el impacto en la industria local

Se trata de un proyecto que, cuando esté listo, podría beneficiar a unos 150 mil habitantes del Valle de Uco y que, según los pliegos, demandará unos tres años de construcción. Hoy la falta de electricidad es uno de los principales frenos para la producción y la agroindustria de la región. Sobre ese impacto actual, y sobre lo que podría cambiar con esta nueva estación, Noticiero Andino dialogó con Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, quien agregó: "Esta obra la venimos siguiendo hace mucho tiempo teniendo relaciones con quienes la diseñaron y claramente la dará energía a todo el Valle de Uco que hoy no tiene. El año pasado contamos tres industrias que no se quedaron en San Carlos por la falta de luz y se fueron a Las Heras".