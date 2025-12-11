Estación Transformadora Valle de Uco: inversión, plazos y el impacto en la industria local

La semana pasada el gobernador Alfredo Cornejo abrió los sobres de la licitación para construir la nueva Estación Transformadora Valle de Uco, con una inversión de 51 millones de dólares que proviene de los fondos del resarcimiento.
Mario Leiva valoró la licitación abierta por el Gobernador y afirmó que la obra permitirá potenciar la agroindustria y bajar costos energéticos.
La semana pasada el gobernador Alfredo Cornejo abrió los sobres de la licitación para construir la nueva Estación Transformadora Valle de Uco, con una inversión de 51 millones de dólares que proviene de los fondos del resarcimiento.
Se trata de un proyecto que, cuando esté listo, podría beneficiar a unos 150 mil habitantes del Valle de Uco y que, según los pliegos, demandará unos tres años de construcción. Hoy la falta de electricidad es uno de los principales frenos para la producción y la agroindustria de la región. Sobre ese impacto actual, y sobre lo que podría cambiar con esta nueva estación, Noticiero Andino dialogó con Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, quien agregó: "Esta obra la venimos siguiendo hace mucho tiempo teniendo relaciones con quienes la diseñaron y claramente la dará energía a todo el Valle de Uco que hoy no tiene. El año pasado contamos tres industrias que no se quedaron en San Carlos por la falta de luz y se fueron a Las Heras".
Leiva además agregó; "hoy no hay capacidad energética para hacer deshidratados y para otras muchas cosas más que usa la industria y el productor agropecuario depende también mucho de esto, la energía que tienen es muy cara además".