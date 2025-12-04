La obra eléctrica que Alfredo Cornejo impulsa en el Valle de Uco con fondos del Resarcimiento

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este jueves la apertura de sobres de la licitación para ampliar la capacidad eléctrica del Valle de Uco mediante la nueva Estación Transformadora 220/132 kV, la cual el Gobierno de Mendoza la calificó como un "hito histórico en infraestructura energética".

La obra, que se realizará con fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial , apunta a mejoras en la región, especialmente, en Tunuyán y Tupungato , ante eventuales fallas de componentes del Sistema Interconectado Provincial y posibilitará la conexión de nueva generación a la red local. Se espera que impacte en alrededor 150.000 habitantes.

El mandatario estuvo acompañado por la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui ; el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini ; el director del EPRE, Héctor Laspada ; el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop . También participaron los intendentes de San Carlos, Alejandro Morilla ; de Tupungato, Gustavo Aguilera ; y de Tunuyán, Emir Andraos .

Cornejo, desde el cuarto piso de Casa de Gobierno, afirmó que los 1.023 millones de dólares provenientes de Nación y hoy convertidos en el Fondo del Resarcimiento por la Promoción Industrial para obras, "se ejecutan en infraestructura eléctrica, de gas, de agua, de cloacas y de transporte" y que "la Provincia decidió utilizarlos de forma estratégica”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1996609726549835824?s=20&partner=&hide_thread=false Realizamos la apertura de sobres para la construcción de la nueva Estación Transformadora Valle de Uco. Hoy contamos con 6 ofertas que involucran a 11 empresas, algunas de ellas ya prestaban servicios al estado y otras nuevas que se suman. Que exista esta competencia habla de la… pic.twitter.com/hJZjYp3mwp — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 4, 2025

Obra en el Valle de Uco

La nueva Estación Transformadora (ET) Valle de Uco 220/132 kV será "una infraestructura destinada a acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica en la región y a fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro para usuarios residenciales, productivos y nuevos desarrollos urbanos".

Cornejo declaró que obras como las de cloacas o agua potable “no se valoran adecuadamente porque no se ven, pero son imprescindibles”. Advirtió que, sin estas inversiones, “el Valle de Uco estaría condenado a seguir con las mismas actividades y en la misma escala”. Sostuvo que las nuevas obras amplían la frontera productiva, fundamentalmente la agrícola.

Alfredo Cornejo, apertura licitación estación transformadora valle de uco Apertura de sobres de la licitación.

El Gobernador destacó que la ampliación del sistema de transporte eléctrico “no es potestad de la Provincia”, pero que Mendoza decidió asumir un liderazgo activo. Explicó que el avance se logró mediante un trabajo interdisciplinario junto con el ENRE, el EPRE, Emesa y el FOPIATZAD, “el vehículo creado para controlar las ejecuciones”.

Las ofertas recibidas se componen de11 empresas involucradas: Corporación del Sur S.A./ Concret Mix S.A. U.T, Distrocuyo S.A., José Cartellone Construcciones Civiles S.A., Montelectro S.A./Tecsa S.A. U.T., Laugero Construcciones S.A./ Rovella Ingenieria y Construccion S.A U.T., Da Fré / Sowic U.T.

A su turno, Badui señaló destacó la amplia participación del sector privado. Indicó que es una obra sustantiva por su impacto en la ampliación y estabilidad del sistema. Señaló que esperan completar la evaluación lo más rápido posible para iniciar la ejecución cuanto antes.